Interface ontvangt Global Climate Action Award 2020 van de Verenigde Naties

Het project ‘From Mission Zero to Climate Take Back: How Interface is Transforming its Business to Have Zero Negative Impact’ is winnaar in de categorie Climate Neutral Now. Het project laat de inspanningen van Interface om C02-neutraal te worden door emissies te meten en te verminderen zien. De belangrijkste successen van Interface op dit gebied zijn onder meer het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de tapijttegels met 74% en het verminderen van broeikasgassen in de fabrieken van Interface met 96% sinds 1996.

Mission Zero en Climate Take Back

Interface ontvangt deze award met name vanwege alle inspanningen die het bedrijf heeft gedaan om het bedrijf klimaatneutraal te krijgen voor 2020. Met deze missie, die begon in 1994 en later Mission Zero® werd genoemd, begon Interface het traject om voorloper op het gebied van duurzaamheid te worden. Na het behalen hiervan in november 2019, is Interface begonnen met de Climate Take Back-missie, die als doel heeft een significante bijdrage te leveren aan het terugdraaien van de opwarming van de aarde. Eerder deze maand kondigde het bedrijf een nieuwe ontwikkeling binnen deze missie aan: een nieuwe tapijttegelbacking, de CQuest™ Bio. Deze materialen in deze innovatieve backing zijn, gemeten op een stand-alone basis, netto koolstofnegatief, waardoor de totale CO2-voetafdruk van het product wordt verkleind.

Over de prijs

De United Nations Global Climate Action Awards, initiatief van de Verenigde Naties, erkennen de meest innovatieve, schaalbare en reproduceerbare voorbeelden van maatregelen om klimaatverandering aan te pakken ter wereld. De 13 bekroonde projecten vallen binnen drie gebieden: Climate Neutral Now, Women for Results en Financiering voor klimaatvriendelijke investeringen.

“De afgelopen maanden zijn voor velen een nachtmerrie geweest“, zei Patricia Espinosa, uitvoerend secretaris van de VN-klimaatverandering. “COVID-19 heeft levens, economieën en het bedrijfsleven op elk continent veranderd – van de grootste steden tot de kleinste dorpen. Het is de grootste bedreiging waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd, maar we mogen niet vergeten dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor de mensheid op de lange termijn. De samenkomst van deze twee crises heeft een kans geopend om vooruit te bouwen – om steden en gemeenschappen te bouwen die veilig, gezond, groen en duurzaam zijn.”

Alle projecten zullen worden getoond tijdens een reeks speciale online evenementen in november en december. Voor meer informatie, klik hier.