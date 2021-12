Interface lanceert CO2-negatieve tapijttegelcollecties Woven Gradience en Heuga 727

Woven Gradience

De Woven Gradience collectie bevat 12 kleuren die allemaal geïnspireerd zijn op de natuur en die op meerdere manieren kunnen worden gelegd om unieke vloerpatronen te creëren. De acht opvallende kleuren in de collectie zijn Emerald, Ocean, Terracotta, Sunrise, Rose, Forest, Lagoon en Sage. De vier grijstinten in het assortiment doen denken aan inkt, houtskool, steen en parelmoer. Deze neutralere tinten kunnen makkelijk worden gecombineerd met de meer opvallende kleuren, om zo een levendig palet te creëren.

“De inspiratie voor Woven Gradience komt voort uit de natuurlijke balans van verschillende kleuren en texturen in de natuur”, zegt Mandy Leeming, Design Director bij Interface. “Het resultaat is een feest van kleur. De collectie is op een manier ontworpen dat het naadloos opgaat in de werkomgeving. De verschillende kleurstellingen kunnen in elkaar overlopen zodat er looppaden of zones door de vloer te creëren zijn. De Heuga 727 collectie is al 11 jaar populair dankzij haar hoge kwaliteit en duurzaamheid, dus hebben we de kleuren vernieuwd om in te spelen op de huidige trends.”