Interface komt met maandelijkse podcast: design met oog voor het klimaat

Duurzaam vloerenfabrikant Interface krijgt een eigen podcastserie. ‘Design met oog voor het klimaat’, gepresenteerd door duurzaamheidsmanager Noord Europa Janneke Leenaars, geeft inspiratie en inzicht in hoe architecten en designers, de vastgoedsector, overheden en eindgebruikers kunnen bijdragen aan het realiseren van het Parijsakkoord. In de schijnwerpers staat de blinde vlek ‘Embodied Carbon’, de CO2-reis van producten en materialen. Welke CO2-neutrale of zelfs CO2-negatieve producten en (bouw)materialen zijn er? En hoe kunnen deze producten eraan bijdragen dat de gebouwde omgeving onderdeel wordt van de oplossing?

‘Al meer dan 25 jaar laten we als Interface zien dat je de CO2-voetafdruk van producten significant kan verlagen en zijn we op weg naar CO2-negatieve producten. Met onze Climate Take Back™ missie willen we de opwarming van de aarde omkeren. Daarbij weten we als geen ander hoe belangrijk het is om samen te werken en elkaar te inspireren,’ aldus Leenaars.

Ze vervolgt: ‘De gebouwde omgeving heeft nu een hoge CO2-voetafdruk en moet en kan onderdeel van de oplossing worden. In deze podcastserie spreek ik allerlei inspirerende gasten die ons meenemen in veelbelovende trends en oplossingen waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen. Want er gebeurt al ontzettend veel moois. Het is nu aan ons allemaal om een echte omslag te realiseren door deze oplossingen de norm te maken en toe te passen. Hopelijk draagt deze podcastserie bij aan de benodigde transitie.’

Een positieve benadering van het klimaatprobleem

In de eerste aflevering spreekt Leenaars met Sven Jense, oprichter en directeur van Climate Cleanup. Het is Jense’s missie en passie om met concrete pioneer projecten te laten zien hoe het verdubbelen van de natuur (‘Double Nature’) de klimaatcrisis kan keren. In de aflevering bespreken ze het belang van groen in steden en welke oplossingen voor de gebouwde omgeving het verschil kunnen maken, evenals inzichten van klimaatpsycholoog Per Espener en wat we kunnen doen om oplossingen ‘mainstream’ te laten worden.

Beluister de eerste aflevering van de podcast:

Er verschijnen maandelijkse afleveringen met spraakmakende duurzaamheidsexperts gedurende 2021. Lees meer over de podcastreeks op blog.interface.com.