Interface introduceert backing met kleinste CO2-footprint

Interface, de grootste producent van tapijttegels ter wereld, heeft een zeer milieuvriendelijke backing ontwikkeld: CircuitBac Green. Voor de productie maakt Interface gebruik van een mix van CO2-negatieve bioplastics en minerale vulstof.<

CircuitBac Green is de belangrijkste innovatie van Interface op het gebied van backing uit de afgelopen drie jaar. De gebruikte bioplastics zijn het eerste CO2-negatieve alternatief voor bestaande materialen in backings. In het samengestelde materiaal waarvan CircuitBac Green is gemaakt, wordt koolstof opgeslagen. Dit verkleint de CO2-footprint.

Deze unieke backing voor modulair tapijt sluit aan bij het streven van Interface om tijdens de productie zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Ter illustratie: een typisch Interface-product met Graphlex-backing heeft een CO2-voetafdruk van 5,9 kg CO2 eq./m2. Bij modulair tapijt met CircuitBac Green is dat nog niet eens de helft: 2,3 kg CO2 eq./m2.

Het ultieme doel is het maken van producten die dankzij het vastleggen van koolstof CO2-negatief zijn. CircuitBac Green toont aan hoe belangrijk Interface duurzaamheid vindt. Door het toepassen van best practices en met innovaties wil het bedrijf bijdragen aan het terugdraaien van klimaatverandering. Interface noemt deze missie Climate Take Back.

Ruime keuze

De nieuwe backing is verkrijgbaar in combinatie met meer dan 15 bestaande modulaire tapijtstijlen van Interface. Klanten hebben dan ook een ruime keuze in prijs, patronen, kleuren en formaten. Producten met CircuitBac Green zijn zonder vloeibare lijm te installeren met TacTiles van Interface.

CircuitBac Green is versterkt met fiberglas. Hierdoor biedt de backing optimale stabiliteit en een lange levensduur. De backing bestaat grotendeels uit gerecycled kalksteen, bioplastics en natuurlijke oliën. Daarnaast is er een klein deel petrochemische additieven. Met CircuitBac Green kan een tapijt in totaal voor wel 87% uit gerecycled en biobased materiaal bestaan, afhankelijk van het product.

Visie van Anderson

“CircuitBac Green is geïnspireerd door de visie van onze oprichter Ray Anderson”, zegt Nigel Stansfield, President van Interface in de EMEA-regio. “Zijn baanbrekende benadering van innovatie in het bedrijfsleven heeft de weg vrijgemaakt voor fabrikanten om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.”

“In het voorjaar van 2017 presenteerden we onze concepttegel Proof Positive, het eerste CO2-negatieve tapijt ter wereld”, vervolgt Stansfield. “CircuitBac Green is een logische volgende stap. Dankzij deze innovatie van ons team zijn we weer iets dichter bij ons doel gekomen: CO2-negatieve vloerbedekking.”