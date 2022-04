Intel Corporation heeft plannen aangekondigd om zijn directe en indirecte broeikasgasemissies verder te verminderen en duurzamere technologieoplossingen te ontwikkelen. Het bedrijf heeft toegezegd om in 2040 bij zijn wereldwijde activiteiten een netto broeikasgasuitstoot van nul te bereiken, om de energie-efficiëntie te verhogen en de CO2-voetafdruk van Intel-producten en -platforms met specifieke doelen te verlagen. Bovendien heeft Intel toegezegd samen te werken met klanten en industriepartners om oplossingen te creëren die de broeikasgasvoetafdruk van het gehele technologie-ecosysteem verlagen.

“De gevolgen van de klimaatverandering vormen een dringende wereldwijde bedreiging. De bescherming van onze planeet vereist onmiddellijke actie en een frisse kijk op de manier waarop de wereld functioneert. Als een van ’s werelds toonaangevende halfgeleiderontwerp- en -productiebedrijven bevindt Intel zich in een unieke positie om een verschil te maken, niet alleen in onze eigen activiteiten, maar op een manier die het voor klanten, partners en onze hele waardeketen gemakkelijker maakt om ook waardevolle actie te ondernemen.” -Pat Gelsinger, CEO van Intel

Wat het betekent voor Intels wereldwijde activiteiten

Intel verbindt zich ertoe om tegen 2040 een Net Zero-uitstoot van broeikasgassen te bereiken voor al zijn activiteiten, ook wel bekend als de scope 1 en 2 emissies. Intels prioriteit is om zijn uitstoot actief te verminderen, in overeenstemming met internationale normen en klimaatwetenschap. Het zal alleen geloofwaardige CO2-compensaties gebruiken om zijn doel te bereiken als andere opties zijn uitgeput.

Om dit ambitieuze doel te realiseren, heeft Intel de volgende tussentijdse mijlpalen voor 2030 vastgesteld:

Realiseren van 100% hernieuwbare elektriciteit in al haar wereldwijde activiteiten.

Ongeveer $300 miljoen investeren in energiebesparing in haar faciliteiten om 4 miljard cumulatieve kilowattuur aan energiebesparing te realiseren.

Nieuwe fabrieken en faciliteiten bouwen die voldoen aan de normen van het U.S. Green Building Council® LEED®-programma, waaronder onlangs aangekondigde investeringen in de VS, Europa en Azië.

Start van een industriebreed R&D-initiatief om groenere chemicaliën te vinden met een lager aardopwarmingsvermogen en om nieuwe bestrijdingsapparatuur te ontwikkelen.

Deze doelstellingen versterken Intels toewijding aan duurzame bedrijfspraktijken, zoals de RISE-strategie. Intels cumulatieve uitstoot van broeikasgassen in het afgelopen decennium is bijna 75% lager dan zonder investeringen en maatregelen.

Keyvan Esfarjani, executive vice president en chief global operations officer bij Intel: “Intel is al decennialang toonaangevend op het gebied van duurzaamheidsresultaten. Leiderschap brengt verantwoordelijkheid met zich mee. We leggen de lat nu hoger en gaan een spannend tijdperk in om in 2040 een Net Zero-uitstoot van broeikasgassen te bereiken voor al onze activiteiten. Dit zal aanzienlijke innovatie en investeringen vergen, maar we zijn vastbesloten om te doen wat nodig is en zullen samenwerken met de industrie om deze kritieke missie te volbrengen.”

Wat het betekent voor Intels Scope 3-emissies

Intel zet zich ook in voor de aanpak van klimaateffecten in de gehele upstream- en downstreamwaardeketen, ook wel scope 3-emissies genoemd. Intels scope 3-strategie is gericht op het aangaan van partnerschappen met leveranciers en klanten om agressieve maatregelen te nemen om de totale uitstoot te verminderen.

Wat dit betekent voor Intels supply chain

Intel werkt actief samen met zijn leveranciers om verbeterpunten vast te stellen, waaronder het vergroten van de aandacht van leveranciers voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen, het verhogen van de efficiëntie van chemicaliën en hulpbronnen, en het leiden van brancheoverkoepelende consortia ter ondersteuning van de overgang naar een halfgeleiderproductiewaardeket en die broeikasgasneutraal is. Om sneller vooruitgang te boeken, wil Intel samenwerken met leveranciers om de broeikasgasemissies van de toeleveringsketen tegen 2030 minstens 30% lager te laten zijn dan het geval zou zijn als er geen investeringen zouden worden gedaan en geen maatregelen zouden worden genomen.

Wat het betekent voor Intels producten

Om de duurzaamheidsdoelstellingen van klanten te ondersteunen en de broeikasgasemissies door productgebruik in scope 3 te verminderen, zal Intel de energie-efficiëntie van zijn producten verhogen en blijven streven naar prestatieverbeteringen waar de markt om vraagt. Intel stelt een nieuw doel om een vijfvoudige toename van de prestaties per watt te bereiken voor zijn volgende generatie CPU-GPU, Falcon Shores. Het bedrijf blijft zich inzetten voor zijn 2030-doelstelling om de energie-efficiëntie van producten voor client- en server-microprocessoren met een factor 10 te verhogen.

Om klanten te helpen de koolstofuitstoot van platforms te verminderen, breidt Intel de innovatie uit in:

De lay-out, selectie en modulariteit van alle interne componenten om de grootte van hoofdborden te verkleinen.

Voortdurende verhogingen van de energie-efficiëntie van het systeem en de beeldschermefficiëntie om het totale stroomverbruik aanzienlijk te verminderen.

Het gebruik van printplaten op biobasis om te helpen bij de scheiding van materialen en componenten bij recycling, en om het totale elektronische afval te verminderen.

Intel heeft zich ook een nieuw doel gesteld om de uitstoot gerelateerd aan referentieplatformontwerpen voor client-form factors tegen 2030 met 30% of meer te verlagen. Deze inspanningen krijgen vorm met het prototype Concept Luna van Dell, dat in samenwerking met Intel is ontwikkeld om de toekomstige mogelijkheden voor duurzaam pc-ontwerp te demonstreren.

Glen Robson, chief technology officer voor de Client Solutions Group, Dell Technologies: “Samenwerking is essentieel als we oplossingen willen vinden voor de aanzienlijke milieuproblemen waarmee de wereld worstelt. Intel is in dit opzicht een belangrijke partner geweest en heeft ons geholpen gezamenlijke innovatie te stimuleren door moederbordoptimalisatie te ondersteunen, de printplaat op biobasis te ontwikkelen en de energie-efficiëntie van het systeem te verhogen in ons Concept Luna-apparaat. De ambitie achter dit voortdurende werk is het testen, bewijzen en evalueren van mogelijkheden om innovatieve, duurzame ontwerpideeën op schaal uit te rollen over ons hele portfolio – het is de enige manier waarop we de circulaire economie voldoende kunnen versnellen en onze planeet kunnen beschermen voor de generaties na ons.”

Het creëren van duurzamere oplossingen

Intel werkt samen met honderden klanten en industriële partners om oplossingen te creëren die voorzien in de behoefte aan exponentieel meer rekenkracht, terwijl ze efficiënter werken en minder energie verbruiken. Intel werkt bijvoorbeeld samen met bedrijven als Submer om proefinstallaties voor vloeistofkoeling te lanceren voor datacenters van cloud- en communicatiedienstverleners. Dit omvat het omarmen van nieuwe principes, zoals warmteherwinning en hergebruik via dompelkoeling.

Daniel Pope, medeoprichter en CEO van Submer: “99% van de warmte die door IT-apparatuur wordt gegenereerd, kan worden opgevangen in de vorm van warm water, vrijwel zonder verliezen en bij veel hogere temperaturen. Door de samenwerking met Intel is Submer in staat om een gevalideerde immersiekoeloplossing op schaal te brengen die energie bespaart en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om de daaropvolgende thermische warmte op te vangen en te hergebruiken. Dit zal de manier waarop datacenters worden gebouwd en geëxploiteerd fundamenteel veranderen.”

Het vergroten van de toegang tot hernieuwbare energie is een cruciale stap in het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Intel heeft een oplossing ontwikkeld die kan worden geïntegreerd in de bestaande infrastructuur van het energienetwerk om een slimmer netwerk te creëren dat zich kan aanpassen aan veranderende behoeften en bronnen van energieverbruik. Intel en enkele van ’s werelds grootste nutsbedrijven hebben de Edge for Smart Secondary Substations Alliance gevormd om onderstations van energienetwerken te moderniseren en hernieuwbare energiebronnen beter te ondersteunen. Frankrijks grootste netwerkbeheerder, Enedis, heeft zich onlangs aangesloten om zijn meer dan 800.000 secundaire onderstations te upgraden met oplossingen die real-time controle over het hele netwerk bieden.

Intels programmeerbare hardware en open software leveren ook mogelijkheden die groenere oplossingen voor klanten mogelijk maken. Zo heeft de Japanse telecommunicatie-exploitant KDDI in zijn datacenter met 5G-communicatiefaciliteiten het totale stroomverbruik met 20% verlaagd tijdens een proef met behulp van Intel® Xeon® Scalable processors en Intels uitgebreide energiebeheer- en AI-mogelijkheden, waardoor het stroomverbruik kan worden afgestemd op de vraag.