IBM kondigt de lancering aan van een nieuwe tool waarmee bedrijven de uitstoot van broeikasgassen door clouddiensten kunnen volgen en hun duurzaamheidsprestaties kunnen verbeteren. De IBM Cloud Carbon Calculator is een op AI gebaseerd dashboard dat inzage geeft in de emissiegegevens van verschillende IBM Cloud workloads, zoals AI, high performance computing (HPC) en financiële diensten. De tool is vanaf nu algemeen beschikbaar.

Over verschillende sectoren heen omarmen bedrijven modernisering door in te zetten op hybride cloud en artificiële intelligentie. Zo willen ze verder digitaal transformeren zonder in te boeten aan veerkracht, performantie, beveiliging en compliancy, terwijl ze zich tegelijkertijd blijven richten op waardecreatie en duurzamere bedrijfspraktijken. Volgens een recent onderzoek van IBM wijst 42% van de ondervraagde CEO’s milieuduurzaamheid aan als hun grootste uitdaging voor de komende drie jaar[1][1]. Tegelijkertijd meldt het onderzoek dat CEO’s onder druk staan om generatieve AI te implementeren en tegelijkertijd het beheer van data moeten afwegen om die AI succesvol te maken. De toename in dataverwerking die nodig is voor AI workloads brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor organisaties die hun broeikasgasemissies willen verlagen. Meer dan 43% van de ondervraagde CEO’s maakt al gebruik van generatieve AI om strategische beslissingen te onderbouwen, dus organisaties moeten zich voorbereiden op het vinden van een balans tussen het uitvoeren van high-performance workloads en duurzaamheid.

Om klanten te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, is de IBM Cloud Carbon Calculator ontworpen om snel patronen, afwijkingen en uitschieters in data op te sporen die mogelijk geassocieerd worden met een hogere uitstoot van broeikasgassen. Gebaseerd op technologie van IBM Research en door een samenwerking met Intel, maakt de tool gebruik van machine learning en geavanceerde algoritmes om organisaties te helpen bij het ontdekken van emissie-hotspots en hen te voorzien van inzichten ter bevordering van hun emissiereductiestrategie.

“Bij iedere AI-transformatie moeten bedrijven nadenken over hoe ze de grote toestroom van data in cloud- en on-premise omgevingen kunnen beheren. Dit is van cruciaal belang nu we zien dat organisaties steeds meer onder druk komen te staan van onder andere investeerders, toezichthouders en klanten om hun CO2-uitstoot te verminderen,” zegt Alan Peacock, General Manager, IBM Cloud. “Voor IBM is het verminderen van de impact op het milieu, om een duurzamere toekomst te creëren, een topprioriteit. Daarom zetten we ons in om klanten te helpen met zowel hun duurzaamheids- als bedrijfsdoelen. Met de op AI-gebaseerde IBM Cloud Carbon Calculator krijgen klanten een beter inzicht in de broeikasgasemissies die gepaard gaan met hun IT-workloads en geven we ze inzichten om hun strategieën aan te passen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.”

Klanten gebruiken de IBM Cloud Carbon Calculator al om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Zo gebruikt e.tres, een Argentijns e-commerce platform, het dashboard om de uitstoot van broeikasgassen te meten.

“De manier waarop mensen winkelen is aan het veranderen en wij zijn vastbesloten om onze klanten te helpen een probleemloze onlinewinkelervaring te bieden die wordt ondersteund door een hoog niveau van duurzaamheid. Terwijl we onze klanten helpen hun digitale bedrijven van energie te voorzien met ons innovatieve e-commerce platform, staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen, met onze e3Eco oplossing. Dankzij de IBM Cloud Carbon Calculator, mogelijk gemaakt door AI, kunnen we de duurzaamheid van de activiteiten van onze klanten, hun technologie en logistieke zendingen verbeteren. Op deze manier kan elk e-commerce portaal duurzaam worden door de uitstoot van broeikasgassen te meten en te compenseren”, aldus Diego Gorischnik, CEO van e.tres.

De IBM Cloud Carbon Calculator is ontworpen om klanten met slechts een paar klikken toegang te geven tot op standaarden gebaseerde gegevens over de uitstoot van broeikasgassen voor IBM Cloud workloads. De calculator bevat de volgende functies:

Traceren van de uitstoot van verschillende workloads tot op het cloudserviceniveau voor zakelijke accounts: Klanten krijgen gedetailleerde BKG-emissiegegevens voor hun workloads op IBM Cloud, waardoor ze de BKG-emissies van individuele cloudservices en -locaties kunnen visualiseren en volgen, in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol. Met handige filters kunnen klanten emissieprofielen voor verschillende locaties en een scala aan services bekijken. Momenteel omvat de tool veelgebruikte klassieke en cloud-native infrastructuurservices, en er is een uitbreiding van de servicedekking gepland per kwartaal.

Identificeer hotspots voor broeikasgasemissies en mogelijkheden voor verbetering: Klanten krijgen de mogelijkheid om emissies te analyseren per maand, kwartaal en jaar, waardoor ze regelmatig inzicht krijgen in de voortgang van hun doelstellingen. Toegang tot emissietrends en -patronen helpt om afwijkingen en hotspots te ontdekken. Hierdoor kunnen klanten de verkregen inzichten bijna in realtime gebruiken om hun strategieën aan te passen, de werkdruk op verschillende locaties te optimaliseren en uiteindelijk de uitstoot te verminderen.

Gebruik data voor rapporten over broeikasgasemissies: Klanten hebben toegang tot de output en audittrajecten die worden gegenereerd door de IBM Cloud Carbon Calculator om te voldoen aan hun rapportagebehoeften. Daarnaast kunnen bedrijven hun emissiegegevens integreren in de IBM Envizi ESG-suite3, waardoor ze beter in staat zijn om verdere analyses en rapportages uit te voeren.

De beschikbaarheid van de IBM Cloud Carbon Calculator is een nieuwe mijlpaal in het streven van IBM om klanten te helpen bij het omzetten van duurzaamheidsambities in actie en het creëren van een meer energie-efficiënte toekomst. Het is een aanvulling op IBM’s bestaande portfolio van duurzaamheidsoplossingen en consulting expertise, waaronder de IBM Envizi ESG Suite, IBM Turbonomic, IBM Planning Analytics en IBM LinuxONE, die organisaties helpen hun duurzaamheidsdoelen te stellen, te operationaliseren en te bereiken.

Met hun sterke betrokkenheid bij het helpen van bedrijven om unieke zakelijke uitdagingen aan te pakken en hun computerprestaties te optimaliseren, was IBM Cloud dit jaar een van de eerste cloudproviders die Intel’s meest duurzame datacenterprocessoren introduceerde, namelijk de 4e generatie Intel® Xeon® Scalable-processoren. Deze innovatieve processors zijn ontworpen met energie-efficiëntie in gedachten en leveren superieure prestaties, waardoor IBM Cloud klanten geholpen worden om de uitstoot van broeikasgassen, die gepaard gaat met computergebruik, te verminderen. Deze prestaties worden nauwkeurig bijgehouden via het IBM Cloud Carbon Calculator dashboard.

Terwijl bedrijven de hybride cloud omarmen, zetten IBM Cloud en IBM Research hun nauwe samenwerking voort en werken ze samen met partners zoals Intel om programma’s en activiteiten uit te voeren die klanten helpen bij het verminderen van computerafhankelijke uitstoot van broeikasgassen en het verhogen van de energie-efficiëntie