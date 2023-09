In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, hebben bedrijven een steeds grotere verantwoordelijkheid. En dat weet Compass Group als geen ander. Twee jaar geleden intensiveerde Compass Group Nederland haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid door hun duurzaamheidsstrategie NuLA te lanceren. Met een gedeelde visie om voedselverspilling te verminderen en een positieve verandering teweeg te brengen in de wereld startte InstockMarket en Compass Group hun samenwerking. Een passende match, waar nog veel potentie in zit.

De kracht van collectieve actie

Compass Group, ’s werelds grootste food- en servicebedrijf met de labels Eurest, ESFM, Famous Flavours, Maison van den Boer en Xandrion, heeft een duidelijke missie: met hun producten en diensten een positieve impact maken op het welzijn van de planeet, mens en dier. Met 2.500 medewerkers die zich inzetten voor ongeveer 1.700 organisaties in verschillende sectoren in Nederland, begrijpt Compass Group de kracht van collectieve actie als het gaat om duurzaamheid. De pijlers in de duurzaamheidsstrategie NuLA zijn milieu, mens & maatschappij en vitaliteit. Het staat voor de reis naar een betere wereld, waarin ze zorgvuldig omgaan met zowel voedsel en drank als met het talent en vitaliteit van de gasten en hun medewerkers.

Een simpele oplossing met grote impact

De samenwerking tussen Compass Group en InstockMarket is een belangrijk onderdeel van hun duurzaamheidsinspanningen. InstockMarket levert voor een groot deel producten die verspild worden aan het begin van de keten van boeren en telers. Hier vindt een groot deel (39%) van de verspilling plaats. De samenwerking is een kans om voedselverspilling tegen te gaan en waarde te creëren uit producten die anders verloren zouden gaan. Het idee is simpel maar krachtig: door te werken met producten van InstockMarket kun je voedselverspilling verminderen en tegelijkertijd heerlijke gerechten aanbieden aan gasten. Met een kilo gered eten bespaar je grofweg 2 kg CO2-uitstoot. Op een cateringlocatie kan jaarlijks meer dan 10 duizend kilo groente en fruit worden geserveerd. Dat komt dan neer op 20 duizend kg CO2-uitstoot.

Een culinair menu, met zorg uitgekozen

InstockMarket biedt dagelijks een ruim assortiment aan hoge kwaliteit reststromen en circulaire producten. Zo’n 80% van het assortiment is AGF. InstockMarket focust zich op het zoeken van een basisassortiment van producten die veel gebruikt worden in de horeca. Momenteel zijn dat maar liefst 75 producten.

Compass Group speelt hier slim op in. Culinair product manager binnen Compass Group Nederland, Hans Gijsen, stelt menu’s samen voor alle foodservice-locaties. Als de locaties binnen deze sector met deze producten van InstockMarket kunnen werken, kan er ontzettend veel eten van de verspilling gered worden. Een hele toffe samenwerking, waar veel potentie in zit. Op dit moment werken er al zo’n 25 locaties van Compass Group met InstockMarket producten én met succes.

“Samen met InstockMarket gaan we voedselverspilling tegen. Via deze duurzame groothandel maken onze chefs de lekkerste gerechten van producten die anders worden weggegooid. Sinds 2022 is er 70,9 duizend kilo CO2-uitstoot bespaard en staat dit gelijk aan 47 duizend kilo eten. Iets waar we trots op zijn en wat ons motiveert om in de toekomst samen met InstockMarket nog meer voedselverspilling te voorkomen!” – Vera Poot, specialist Duurzaamheid

Impact op vele fronten

De impact van deze samenwerking gaat verder dan alleen het verminderen van voedselverspilling. Het draagt ook bij aan bewustwording bij de gasten van Compass Group-locaties. Door gerechten te serveren die zijn bereid met producten die anders zouden worden weggegooid, worden gasten zich bewuster van het probleem van voedselverspilling en kunnen ze deel uitmaken van de oplossing. Ook ontwikkelde InstockMarket communicatiemateriaal om via posters, tafeldriehoeken, buffetkaarten en narrowcasting materiaal bewustwording bij gasten te creëren.

Nog veel potentie

Naar schatting kan er nog veel impact worden gemaakt. We streven ernaar om komend jaar 100 Compass Group-locaties met InstockMarket producten te laten werken. We denken hierbij ruim 325 duizend kilo eten van de verspilling te redden. Hiermee kan ongeveer 490 duizend kilo CO2-uitstoot bespaard worden.

Om het nieuwe seizoen in te luiden organiseert Compass Group een food-event met leveranciers om hun locaties te informeren en inspireren voor de komende tijd. InstockMarket is blij om hier aan deel te nemen en te vertellen over het stukje ‘zero waste’ binnen de duurzaamheidsdoelen van Compass Group. En dat tijdens de vijfde editie van de Verspillingsvrije Week (11 t/m 17 september) van Samen Tegen Voedselverspilling waar Compass Group zich ook actief voor inzet.

“De samenwerking tussen Compass Group en InstockMarket gaat verder dan het verminderen van voedselverspilling: het creëert bewustzijn, inspireert gasten en stimuleert een positieve impact. Compass Group locaties zoals Gemeente Amsterdam, Rabobank Utrecht en Deloitte Amsterdam zijn daar nu al een mooi voorbeeld van. Met een gedeelde visie en groeiende potentie kijken we hoopvol naar de toekomst. Samen, voor een betere wereld” – Bart Roetert, oprichter & dagelijks bestuur InstockMarket