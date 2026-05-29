Een samenwerkingsverband van gerenommeerde installatiebedrijven uit Midden-Nederland lanceert vanaf 1 juni duurzameinstallateurs.nl. Het platform biedt tegenwicht tegen de onwaarheden en onrealistische beloftes die de verduurzamingsmarkt overspoelen. Het non-profit initiatief heeft als doel consumenten informatie te bieden vanuit de praktijk en de lat voor de kwaliteit in de branche hoger te leggen.

Tegengeluid

Hiervoor zet het platform onder andere in op kennisdeling door de aangesloten installatiebedrijven, gebaseerd op de vele jaren ervaring en duizenden projecten en klantgesprekken van de aangesloten leden. “Wat we in de markt zien zijn onrealistische verwachtingen en bewust onjuiste informatie, dit schaadt de branche in zijn geheel”, aldus Alessandro Carnevale van Zonstart. “Wij stellen hier een realistisch geluid tegenover, want verduurzaming is zonder gladde praatjes al interessant genoeg voor consumenten.” Met de kennisdeling vanuit het werkveld willen de initiatiefnemers huishoudens helpen bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om het verduurzamen van hun energieverbruik. Wat normaal 1-op-1 wordt besproken aan de keukentafel wordt nu met een breder publiek gedeeld.

Kwaliteitslabel

Door de wildgroei aan aanbieders is het voor consumenten steeds lastiger om betrouwbare informatie en vakbekwame professionals te vinden. “Wij zijn een groep bedrijven die al jaren bestaan en bezig zijn voor de lange termijn.” Legt Jesse Kloosterhuis van VolOpZon uit. “Wij helpen de klant nu, maar ook in de toekomst met zijn energietransitie en zijn de betrouwbare partner in de buurt.”

De aangesloten bedrijven worden streng geselecteerd op basis van expertise en bewezen kwaliteit. “Wij als lokale installateurs zijn vakidioten die iets goed willen maken voor de klant”, aldus Jan van Vulpen van PV-Monteur. Consumenten die bij de leden van het platform een installatie laten uitvoeren krijgen de garantie van een veilige en vakkundige installatie. “We spreken af hoe we iets opleveren, daar zijn standaarden voor.” “En als er ooit een probleem is, kunnen we het samen oplossen,” vult Rik van der Horst van Volt4U aan. Dit geeft klanten de zekerheid van een goede installatie en biedt continuïteit van service.

Voordelen voor leden

Het platform biedt de aangesloten leden een solide basis om vanuit te opereren. “We kunnen elkaar helpen om beter te worden”, legt Jasper Klein van NewSolar uit. “Als een project extra mensen nodig heeft, kunnen we onderling snel schakelen zodat er geen vertraging ontstaat.” Naast praktische samenwerking in de uitvoering profiteren leden van gezamenlijke marketinginitiatieven, kennisdeling en training. “Wij helpen onze leden groeien en professionaliseren”, legt Jasper Runneboom, voorzitter van het platform, tot slot uit. “In plaats van los van elkaar een training te volgen organiseren we de training gezamenlijk, samen sta je sterker en kun je andere dingen voor elkaar krijgen.”

Het platform biedt zo meerwaarde aan zowel de consument als de aangesloten bedrijven. Met de afgesproken richtlijnen biedt het zekerheid. Middels de vele activiteiten wordt kennis uit de praktijk gedeeld met de consument en met elkaar. De eerste bijeenkomsten en activiteiten zijn al geweest. Als eerste volgende activiteit staat een webinar gepland op 17 juni over thuisbatterijen. Meer informatie over het initiatief vinden geïnteresseerden op duurzameinstallateurs.nl.