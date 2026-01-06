KAW gaat samen met bouwpartij-ontwikkelaar Van Mierlo Dinkq 224 naoorlogse Haagse portiekwoningen op zo’n manier verbouwen dat het gebouw straks antwoord geeft op bijna alle actuele woon- en klimaatvragen. Zo maakt het project, genaamd Nieuw Mosveen, stedelijk wonen bijvoorbeeld weer bereikbaar voor starters en middeninkomens. In koopprijs, maar ook door zeer lage energiekosten die voortvloeien uit een door en door duurzaam ontwerp. Verder is het project klimaatbestendig, natuurinclusief en zeer gevarieerd in aanbod (bijna vijf keer meer woningtypes dan voorheen). De woningen maken deel uit van gebiedsontwikkeling ‘De Venen’, waarmee Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest, ook de uitschrijver van de tender, het aantal woningen in deze zone wil verdubbelen. De huidige sociale huurwoningen komen hierdoor elders in De Venen terug, zodat het totaal aantal behouden blijft. Door ook betaalbare koopwoningen toe te voegen, krijgen ook mensen met andere woonwensen de kans om in De Venen te wonen.

Sociaal & duurzaam

De woningen zijn bedoeld voor doelgroepen die nu heel moeilijk een huis of appartement in de stad kunnen kopen door het scheve woonaanbod. Een selectiemodel en gemaximaliseerde koopprijzen maken dat straks wel mogelijk. Maar betaalbaarheid gaat verder dan de koopprijs. KAW houdt de woonlasten laag door een sterke reductie van de energievraag. Diepe gevels met hoogwaardige isolatie zorgen voor schaduw en het tegengaan van oververhitting. Tegelijkertijd kan de laagstaande winterzon diep de woning in en zo de woningen passief verwarmen. Deze bouwkundige oplossingen zorgen voor een lagere energievraag, zonder onderhoudskosten voor extra en dure installaties. Ook het 2.000 vierkante meter grote, isolerende groendak draagt daar aan bij.

Levendige, veilige straten

Het stedenbouwkundige plan voorziet voorts in het draaien van de oriëntatie van de portiekwoningen. De hoofdentrees komen aan de straat te liggen. Met het ontwerp worden ze prominenter en zorgen tevens voor een levendig straatbeeld dat bijdraagt aan een gevoel van veiligheid. Alle balkons worden verder vergroot, zodat ze beter bruikbaar worden en kwaliteit toevoegen aan de woningen.

Natuurinclusief en klimaatbestendig

De renovatie gaat de natuurinclusiviteit en biodiversiteit maximaliseren. Volgens het ‘Puntensysteem Groen en Natuurinclusief Bouwen’ van de gemeente Den Haag – dat bij nieuwbouwprojecten wordt gebruikt om te bepalen hoe biodivers en natuurinclusief een wijk of buurt wordt – gaat deze renovatie op nieuwbouwniveau scoren. Da’s een unicum en ook meteen het bewijs dat zoiets kan in de bestaande stad. In dit geval worden de portiekwoningen straks omgeven door een brede zone met gras, planten en bomen. Groendaken gaan een rol spelen in de buffering van regenwater. Die kan straks, indien nodig, volledig losgekoppeld worden van het riool, en dat is geen overbodige luxe want de wijk heeft nu vaak last van wateroverlast.

Deelmobiliteit

Integraal onderdeel van het plan is KAW’s visie op mobiliteit. Door aanpassingen van de trappen worden de kelders ook geschikt als fietsenstalling. In het openbaar gebied wordt het stallen van bakfietsen en de bereikbaarheid van het OV gemaximaliseerd. Verder zet KAW in op bewonerscoöperatie voor deelmobiliteit in samenwerking met de Stichting DEEL, die elders in Den Haag al jaren succesvol is.

Woon-, zorg- en leefkwaliteit

Een groot deel van de woningen is straks – ook door een lift – geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Zo kun je hier straks gewoon blijven wonen als je behoefte hebt aan zorg. Ook realiseert KAW veel zelfstandige woningen voor de groeiende groep een- en tweepersoonshuishoudens. En voor de kleine, maar relevante groep stedelijke gezinnen komen er geschikte woningen met twee tot vier slaapkamers.

Herwaardering van het Tramonta-systeem

De renovatie grijpt terug op het oorspronkelijke Tramonta-bouwsysteem en maakt ruimte voor meer variatie in woningtypen (dat met twee woningtypes behoorlijk eenzijdig was). Tramonta wil zeggen een betonnen raamwerk zonder dragende binnenmuren. KAW bedacht een ingenieus montagekozijn met stijlen voor een flexibele positie van de binnenwanden. Hiermee ontstaat ruimte voor negen verschillende woningtypes. Dankzij een doordachte opzet met verticale leidingen en stijgpunten zijn de woningen verder eenvoudig aanpasbaar op de individuele woonbehoefte.