Energiebedrijf Sunergy heeft tientallen lokale installateurs uit het hele land samengebracht in de Nationale Thuisbatterijen Roadshow. De komende maanden organiseren deze normaal concurrerende bedrijven samen meer dan honderd gratis informatieavonden over thuisbatterijen. Het doel: consumenten tijdig informeren, en voorkomen dat de miljoenen Nederlandse zonnepaneeleigenaren vlak voor de afschaffing van de salderingsregeling in 2027 massaal tegelijk een installatie aanvragen.

Hoewel de belangstelling voor thuisbatterijen groeit, heeft op dit moment nog maar een klein deel van de huishoudens de overstap gemaakt. Volgens brancheorganisatie Energy Storage NL beschikken circa 50.000 huishoudens over een thuisbatterij, slechts 2 procent van alle zonnepaneeleigenaren. Naar verwachting zal de vraag de komende jaren fors toenemen, omdat thuisopslag na de afschaffing van de salderingsregeling financieel steeds aantrekkelijker wordt: het zelfverbruik van zonne-energie stijgt dan van gemiddeld 30 naar ongeveer 70 procent.

Proactief capaciteitsprobleem oplossen

“De vraag naar thuisbatterijen neemt snel toe, en we weten dat dit richting 2026 alleen maar zal versnellen,” zegt Rolf Heynen, oprichter van Sunergy en initiatiefnemer van de roadshow. “Als miljoenen huishoudens pas op het laatste moment voor einde salderen actie ondernemen, is er simpelweg niet genoeg installatiecapaciteit. Dat zagen we destijds ook voor zonnepanelen toen de oorlog in Oekraïne begon en de gasprijzen door het dak gingen. Door nu samen te werken en consumenten vroeg te informeren, spreiden we die vraag over een langere periode. Dat is beter voor de consument, maar ook voor de installateurs zelf.”

De samenwerking tussen concurrenten is uitzonderlijk in de sector. Sunergy benaderde installateurs met de boodschap dat vroege voorlichting in ieders belang is. “Normaal concurreer je om opdrachten, maar hier draait het om kennisdeling,” vervolgt Heynen. “Elke installateur organiseert avonden in zijn eigen regio, met gedeelde presentatiematerialen en ondersteuning van verschillende producenten. Zo waarborgen we objectieve en kwalitatieve voorlichting.”

Landelijke dekking

De roadshow biedt informatie over de werking, kosten en btw-teruggave van thuisbatterijen, én over slimme sturing via de dynamische energiemarkt. Installateurs kunnen deelnemers na afloop persoonlijk adviseren over hun situatie, zonder verkoopdruk tijdens de bijeenkomst.

De eerste avonden vinden plaats in onder meer Eindhoven, Utrecht en Zeist, maar ook in kleinere gemeenten. Voor consumenten is deelname gratis en vrijblijvend. Meer informatie via thuisbatterijenroadshow.nl.