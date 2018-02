Inspidere verkozen tot meestbelovende social enterprise 2018

Inspidere is gisteravond uitgeroepen tot de winnaar van de Nederlandse editie van Chivas Venture 2018, een internationale competitie voor social entrepreneurs geïnitieerd door whiskymerk Chivas Regal. In een tot de nok toe gevulde WesterUnie heeft Jalila Essaïdi middels een vlijmscherpe pitch de vierkoppige vakjury van Inspidere’s businessplan en potentie overtuigd, en daarmee de andere vier finalisten achter zich gelaten. Door het winnen van de Nederlandse editie verzekert de social enterprise zich van een plek in de wereldwijde finale om te strijden tegen de 26 finalisten uit andere landen voor een totale funding van een miljoen dollar.

In het juryrapport wordt Inspidere bestempeld als ‘het ultieme voorbeeld voor een nieuwe generatie social entrepreneurs’ door de waardevolle bijdrage die het bedrijf levert aan zowel de mest- als textielindustrie. ‘Door een gelaagde aanpak weet Inspidere twee industrieën op positieve wijze te beïnvloeden zoals dit nooit eerder is gedaan. Jalila brengt een transformatie teweeg: ze lost iets op wat de industrie vooralsnog niet zelf op duurzame wijze heeft weten aan te pakken. Zo maakt de social enterprise een onuitwisbare sociale impact’, aldus de jury. Hiermee treedt Inspidere in de voetsporen van de oprichters van Chivas Regal, broers James en John Chivas, die het succes van hun onderneming deelden door in hun lokale gemeenschap te investeren. Jurylid Johnny de Mol voegt toe: ‘Inspidere is een voorloper op grote spelers in de industrie en verdient daarmee de titel ‘meestbelovende social enterprise van 2018’. Als ik zelf investeerder zou zijn, dan zou ik mijn geld ongetwijfeld in Inspidere investeren.’

Give a shit about the planet

Mest als basis voor een nieuwe economie. Dat is de visie die Inspidere heeft met Mestic®, een methode voor het vervaardigen van duurzame producten waarvan de grondstof uit mest wordt gewonnen. Onder het motto ‘We want to create a world where people give a shit about the planet’, laat Jalila Essaïdi van Inspidere zien dat mestoverschot geen probleem hoeft te zijn, maar dat mest het fundament kan zijn voor een nieuwe lokale maakindustrie. Inspidere slaat hiermee twee vliegen in één klap: de social enterprise vermindert de uitstoot van twee vervuilende industrieën aanzienlijk en biedt lokale veehouderijen daarnaast de mogelijkheid een onafhankelijke, lokale mest-economie te creëren.

‘Het was een ontzettend spannende strijd’, vertelt Jalila. ‘Alle pitches waren ijzersterk, dus ik had geen idee wie tot winnaar verkozen zou worden. Dat maakt me dan ook heel trots dat we met Inspidere nu Nederland mogen vertegenwoordigen tijdens de internationale finale van Chivas Venture. Nu we deze winst hebben binnengesleept, is de wil om de wereldwijde finale te winnen des te groter. Niet alleen vanwege de mogelijke financiële impuls, maar ook om met onze Mestic® methode een nog groter publiek te bereiken. Ik hoop dat we uiteindelijk het denkbeeld van onze maatschappij kunnen aanpassen. De natuur kent geen afval en zo moeten we ook kijken naar huidige maatschappelijke uitdagingen zoals het mestoverschot om deze op bewuste en duurzame wijze aan te pakken.’

Unaniem verkozen