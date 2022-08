Noord-Holland is op zoek naar spraakmakende circulaire innovaties voor de eerste editie van de Noord-Hollandse Circulaire Innovatie Top 20. Organisaties die een circulair product, dienst of concept hebben, kunnen zich tot en met 30 september 17.00 uur inschrijven via de website. De top 20 wordt 27 oktober tijdens een live show op het Innovatiefestival Noord-Holland bekend gemaakt. Ook wordt er een jury- en een publieksprijs uitgereikt.

In Noord-Holland werken veel ondernemers aan de meest uiteenlopende circulaire innovaties. Om deze Noord-Hollandse ideeën en initiatieven op de kaart te zetten en elkaar te laten inspireren, organiseren VNO-NCW West, de provincie Noord Holland, Groene Groeiers, Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, ROM InWest, Economic Board Amsterdam & ABN Amro de Circulaire Innovatie Top 20.

Jury

Een jury, bestaande uit o.a. gedeputeerde circulaire economie Rosan Kocken, Jacqueline Cramer van de Amsterdam Economic Board en Leo de Boer van VNO-NCW, beoordeelt de inzendingen op mate van circulariteit, mate van samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter. Circulaire innovatie gaat niet alleen over producten, maar ook over diensten, projecten en concepten. Alle organisaties die werken aan circulaire vernieuwing kunnen zich aanmelden. Maximaal 20 projecten worden door de jury genomineerd. Het publiek en de jury kiezen beide een winnaar uit deze Top 20. De winnaar van de juryprijs wint € 3.000,- en de winnaar van de publieksprijs wint € 1.000,-.

Gedeputeerde Circulaire Economie en tevens jurylid Rosan Kocken is blij met de komst van een circulaire innovatie top 20 in Noord-Holland: “Noord-Holland bruist van de innovatieve ondernemers die met ons werken naar die ene economie: de circulaire economie. Maar om in 2050 100% circulair te zijn, zijn alle ondernemers nodig. Daarom ondersteunen wij als provincie ondernemers in deze transitie waar we kunnen. Ik hoop dat deze Circulaire Innovatie Top 20 inspireert. Want het laat zien dat circulair ondernemen kán!”