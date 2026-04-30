De inschrijving voor de 21e editie van de KVK Innovatie Top 100 is vanaf 30 april 2026 geopend. De Kamer van Koophandel (KVK) nodigt alle ondernemers met een baanbrekend product of concept uit om zich aan te melden. Ook startups en jonge bedrijven met innovaties die nog niet op de markt zijn, kunnen weer deelnemen.

De KVK Innovatie Top 100 is dé etalage voor vernieuwend ondernemerschap. Van slimme technologische oplossingen tot duurzame doorbraken: alle mkb’ers met lef en visie kunnen zich inschrijven via www.kvkinnovatietop100.nl.

Vijf categorieën, vijf vakjury’s

Ondernemers schrijven zich in binnen één van de volgende categorieën:

• Circulaire economie

• Energietransitie

• Arbeidsmarkt en samenleving

• Gezondheid en voeding

• Agrarisch, water en infrastructuur

Elke categorie heeft een eigen vakjury met expertise uit het veld. Zij beoordelen de inzendingen onder meer op originaliteit, maatschappelijke impact en duurzaamheid.

Van inzending tot bekroning

Per categorie worden twintig finalisten geselecteerd. In het najaar worden deze 100 bedrijven en hun innovaties gepresenteerd aan het Nederlandse publiek. Tijdens het KVK Innovatie Top 100 Event op de Ondernemersdagen, medio november, wordt bekendgemaakt wie de categoriewinnaars zijn. Ook wordt duidelijk wie Tree Composites uit Delft opvolgt als meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland.

Extra zichtbaarheid

Tree Composites won vorig jaar met een revolutionaire verbindingstechnologie op basis van composiet en hars, die staalconstructies in offshore windturbines sterker én duurzamer maakt. Eline Spek, COO bij Tree Composites: “Het winnen van de KVK Innovatie Top 100 heeft ons enorm geholpen. We kregen direct veel mooie reacties vanuit het team en ons netwerk. De extra zichtbaarheid heeft bovendien een grote positieve bijdrage geleverd en ons meerdere waardevolle samenwerkingen opgeleverd. Voor onze partners is de erkenning als meest innovatieve mkb-bedrijf een bevestiging dat ze met de juiste organisatie samenwerken.”

Erkenning én ondersteuning

In de vorige editie was Zuid-Holland het sterkst vertegenwoordigd met 29 bedrijven, gevolgd door Noord-Holland (15), Noord-Brabant (13) en Utrecht (13). De KVK Innovatie Top 100 is een jaarlijks overzicht van de meest vernieuwende mkb-bedrijven van Nederland. Er is geen geldprijs aan verbonden; erkenning en zichtbaarheid vormen de beloning. Daarnaast groeit het initiatief van KVK uit tot een jaarrond programma dat ondernemers ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf.