Inschrijving Circular Awards 2022 geopend!

De Week van de Circulaire Economie is niet compleet zonder Circular Awards: voor de vijfde keer zoeken we naar impactvolle circulaire projecten, producten en diensten. Welke bedrijven en overheden laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland? De inschrijving voor de editie van 2022 is geopend!

De Circular Awards worden georganiseerd door Het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf oktober 2021 zoeken we voor de vijfde keer innovatieve projecten, producten en diensten van bedrijven en overheden die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Daarnaast zetten we in 2022 wederom enkele personen in het zonnetje die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de circulaire transitie in Nederland.

Categorieën Voor grote(re) bedrijven: Circular Award Business Large Voor groot-mkb en corporates die circulair innoveren binnen een bestaande bedrijfsvoering. Drie finalisten, één winnaar Voor kleine(re) bedrijven: Circular Award Business Small Voor klein-mkb dat circulair innoveert binnen de eigen bedrijfsvoering, dan wel startups die een volledig circulair businessmodel hebben ontwikkeld. Drie finalisten, één winnaar Voor (semi-)publieken: Circular Award Public Voor projecten van gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, alsmede (semi-)publieke instellingen uit onderwijs en zorg. Drie finalisten, één winnaar Voor personen: op zoek naar Circular Heroes Voor mensen die in een bepaalde regio, sector of community langdurig circulaire initiatieven ontplooien én uitvoeren. Soms zijn het stille krachten. Brengen het thema CE dicht bij hun medemens en buiten hun bubbel. Maximaal drie erkenningen

Inschrijven kan hier