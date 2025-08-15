Steeds meer consumenten vinden duurzaamheid belangrijk bij hun aankoopbeslissing. Dat is een kans voor de hele sector: van retailer tot producent. Des te meer reden voor brancheorganisaties INretail en Modint om een campagne te lanceren die feiten over duurzaamheid scheidt van fabels.

De campagne helpt ondernemers en medewerkers om duurzaamheid makkelijk en eerlijk bespreekbaar te maken in klantgesprekken. Zo kunnen consumenten nog beter een bewuste keuze maken. Die behoefte is groot: ruim 80% van de consumenten wil duurzaamheid meenemen in hun aankoop, blijkt uit onderzoeksproject Next Fashion Retail, waar beide organisaties aan bijdroegen. Voor een groot deel weegt duurzaamheid zelfs zwaarder dan de prijs, mits kwaliteit en stijl goed zijn.

‘Weet jij wat je meegeeft?’

Met de vraag ‘Weet jij wat je meegeeft?’ stimuleert de campagne retailers en producenten om duurzaamheid wél bespreekbaar te maken en medewerkers mee te nemen in de duurzaamheidsstappen die inmiddels zijn gezet. Gewapend met die kennis en zonder te verdwalen in vage claims, kunnen zij consumenten helpen een bewuste koopkeuze maken. Een eerlijk verhaal verkoopt nog altijd het best.

Concrete ervaringsverhalen

De textielsector leidt imagoschade als duurzaamheidsclaims niet juist blijken te zijn en daarom zetten de INretail en Modint in op een duidelijk en eerlijk verhaal dat verteld kan worden. De campagne biedt een aanpak die medewerkers leert klanten mee te nemen in het verhaal achter het product dat ze verkopen. Door te laten zien hoe het wordt gemaakt, hoe het lang(er) meegaat en wat het oplevert als het goed wordt afgedankt. Ondernemers kunnen gebruik maken van praktische tools een app en trainingsmateriaal, en ook leren van ervaringsverhalen van collega ondernemers.