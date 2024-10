De derde editie van het Secrid Talent Podium zal prominent aanwezig zijn tijdens Dutch Design Week 2024. Van 19 tot en met 27 oktober zet dit unieke podium zeven visionaire ontwerpers in de schijnwerpers in het Klokgebouw in Eindhoven. Samen laten ze zien hoe ze de industrie willen transformeren van steeds meer naar steeds beter produceren. Daarbij schetsen ze een hoopvol beeld van onze toekomst: duurzame verandering vindt namelijk ook al plaats in sectoren zoals voeding, mode, bouw en energie.

Impact Fund: design as a force for good



Secrid wil mensen bewust maken van de kracht van design. Het Nederlandse pocketwear-merk investeert 1% van de inkomsten door middel van het Impact Fund aan getalenteerde ontwerpers, die duurzame veranderingen in gang zetten in hun industrie. Het Secrid Talent Podium is een initiatief van het Impact Fund.

Industriële Evolutie



Alles is ontworpen. Van de kleren die je draagt tot de telefoon in je zak en het gebouw waarin je je bevindt. Al deze producten geven vorm aan onze samenleving en beïnvloeden onze ecosystemen.

Sinds de industriële revolutie en de verplaatsing van fabrieken naar lagelonenlanden is massaproductie van goedkope producten met een korte levensduur de norm geworden. Deze ontwikkeling heeft sommigen welvaart gebracht, maar zorgde voor sociale ongelijkheid, uitgeputte grondstoffen, milieuvervuiling, afnemende biodiversiteit en een klimaatcrisis.

De industrie kan niet gestopt worden, maar wel veranderd. Secrid ziet een leidende rol weggelegd voor ontwerpers binnen die transitie. De algemene richtlijn is eenvoudig: elk nieuw product moet beter zijn dan zijn voorgangers. Secrid noemt dit Industriële Evolutie.

Steeds béter: duurzame keuzes en dilemma’s

Tijdens DDW belicht het Secrid Talent Podium het complexe keuzeproces dat komt kijken bij het maken van steeds betere producten. Secrid en de ontwerpers nemen je mee met de stappen die zij maken, hun bewuste keuzes en de duurzaamheidsdilemma’s waar ze mee te maken krijgen. “Duurzaam ontwerpen is niet altijd eenvoudig. Het vereist een holistische benadering en je werkt samen met veel verschillende stakeholders. We willen het gesprek openen en netwerken met andere creatieven, bedrijven en industriële partners opzetten. Allemaal om inspirerende innovaties vooruit te helpen,” aldus René van Geer, oprichter van Secrid.

Secrid Talent Podium

In samenwerking met onze partner Dutch Design Foundation zijn de volgende zeven ontwerpers geselecteerd vanwege hun innovatieve ideeën, holistische aanpak en ondernemende geest. Naast een podiumplek ontvangt elke ontwerper coaching, publiciteit en een donatie van €7.777: een verwijzing naar de zeven holistische ontwerpprincipes van Secrid.

Pauline van Dongen | SUNTEX

Verkoeling en energieopwekking met solar textiel voor luifels, gevels en tenten

Lotte Douwes | Meaningful Matter

Hoogwaardige serviezen en interieurproducten van keramiekafval

Boey Wang | Haptics of Cooking

Mooi en sensorisch kookgerei voor mensen met en zónder een visuele beperking

Hedwig Heinsman, Martine de Wit & Hans Vermeulen | Aectual

3D-geprinte interieuroplossingen van gerecycelde afvalstromen

Milou Voorwinden | Studio Milou Voorwinden

3D-weeftechnieken voor afvalvrije kleding- en textielproductie

Huub Looze & Margreet van Uffelen | Omlab

Biocirculaire en emissie-arme bouwobjecten die biodiversiteit stimuleren

Doreen Westphal | Resty

Smaakvolle en voedzame producten van hoogwaardige reststromen

Design Challenge

Overkoepelend boven het Secrid Talent Podium is Secrid een missie-gedreven partner van de ontwerpwedstrijden van What Design Can Do (WDCD). Secrid ondersteunt drie winnaars van WDCD’s recente ‘Redesign Everything Challenge’. Hun werk is ook te zien in de tentoonstelling op DDW:

Axel en Alexis Gómez Ortigoza & team | Celium™ by Polybion

Biotextiel van cellulose, gekweekt met bacteriën die landbouwafval eten

Paige Perillat Piratoine, Catherine Euale, Nada Elkharashi en Sequoia Fischer | Electric Skin

Bacteriën die elektrische eiwitten produceren voor gebruik in elektronica

Dr. Muhammed Ali Örnek & Suat Batuhan Esirger & team | ForestGuard

Apparaat dat bosbranden vroegtijdig detecteert om schade te voorkomen

Bekijk de films en lees interviews met elk talent.

Praktische bezoekers informatie:

Secrid Talent Podium tijdens Dutch Design Week 2024

19 – 27 October 2024

11:00 – 18:00

Klokgebouw, hall 1, 1.01

ddw.nl