Internationaal platform What Design Can Do (WDCD) en pocketwear merk Secrid nodigen ontwerpers wereldwijd uit om deel te nemen aan de WDCD Accelerator 2025. Dit programma daagt innovatieve ontwerpers en creatieve ondernemers uit die bijdragen aan maatschappelijke en ecologische oplossingen. De winnaars ontvangen funding, coaching en netwerkkansen. Aanmelden kan tot 31 maart 2025 via de website.

We staan wereldwijd voor complexe uitdagingen, die innovatieve oplossingen vereisen. De WDCD Accelerator richt zich op ontwerpers die werken aan oplossingen voor circulariteit, biodiversiteit en inclusiviteit in diverse sectoren, waaronder consumentenproducten, voedsel, bouw en mode. De meest veelbelovende ideeën worden ondersteund met een ontwikkelprogramma, inclusief coaching, financiering en een sterk netwerk om deze belangrijke circulaire en regeneratieve innovaties verder te ontwikkelen.

De challenge

De WDCD Accelerator zet de deuren open voor alle mogelijke ontwerpoplossingen, waarbij alle industrieën, categorieën en disciplines welkom zijn. Van bio-afbreekbaar textiel en regeneratieve stedelijke planning, tot circulaire ketenprocessen en het

visualiseren van nieuwe ideeën – zolang de innovatie een bijdrage levert aan een circulaire economie. Acht winnende teams worden in april 2025 geselecteerd door een internationale jury. Naast €1.000 aan prijzengeld, starten de winnaars met een sprintweek in Amsterdam vol coaching, inspiratie en bedrijfsbezoeken, gevolgd door zes weken online mentorschap door een wereldwijd netwerk van experts.

Als hoogtepunt zullen geselecteerde teams hun project presenteren aan industrieleiders en investeerders tijdens WDCD Live evenementen in Amsterdam, Mexico-Stad of Delhi, om hun zichtbaarheid te vergroten en netwerk te versterken.

Design-partner

Voor het derde jaar op rij werkt pocketwear merk Secrid, uitvinder van de Cardprotector die de traditionele portemonneemarkt opschudde, samen met What Design Can Do (WDCD) als hoofdpartner van de WDCD Accelerator 2025. Beide organisaties zien een hoofdrol voor ontwerpers in de transitie naar een eerlijke en regeneratieve samenleving. Want: werkelijk alles om ons heen is ontworpen. Door materialen, afvalsystemen en productieprocessen te herontwerpen, kunnen ontwerpers de toekomst duurzaam vormgeven.

Het Nederlandse merk, gevestigd door designers-echtpaar René van Geer en Marianne van Sasse van Ysselt, roept de maakindustrie op om in plaats van steeds méér, steeds béter te ontwerpen en produceren. Via het Secrid Impact Fund investeert het merk 1% van haar omzet in innovatieve designers en projecten die bijdragen aan deze transitie – die zij de Industriële Evolutie noemen. Secrid biedt extra ondersteuning aan drie van de acht winnaars, waarvan één team €7.777 en een plek op het Secrid Talent Podium tijdens Dutch Design Week 2025 ontvangt.

Richard van der Laken, co-founder & creatief directeur van What Design Can Do: "Bij What Design Can Do geloven we dat creativiteit de kracht heeft om echte verandering teweeg te brengen. De lancering van de WDCD Accelerator is een grote stap in onze beweging om ontwerpers en ondernemers te ondersteunen die de meest urgente uitdagingen van de wereld aanpakken. Secrid past perfect bij dit initiatief—niet alleen als pionier in design, maar ook in het heroverwegen van industriestandaarden op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Samen met Secrid bouwen we aan een toekomst waarin design een drijvende kracht is voor betekenisvolle transformatie.“

Aanmelden WDCD Accelerator 2025

Werk jij aan oplossingen waarin afval wordt geminimaliseerd, grondstoffen worden hergebruikt en ecosystemen worden hersteld? Alle aanmeldingen zijn welkom, van idee tot lopend bedrijf, of je nu materialen, producten of verhalen herontwerpt.

Eerdere WDCD Challenges hebben al vele baanbrekende ideeën en ondernemingen voortgebracht. Van innovatieve waterzuiveringssystemen en circulaire modeconcepten tot duurzame verpakkingsoplossingen en sociale designprojecten. De organisatie heeft al meer dan 100 projecten wereldwijd ondersteund en geholpen om schaalbare impact te realiseren, zoals ForestGuard, Electric Skin en Celium by Polybion.

Aanmelden kan tot 31 maart 2025 via accelerator.whatdesigncando.com.