NOC*NSF, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en partners roepen ondernemers op om mee te doen aan een innovatiewedstrijd. Het doel: duurzame overkappingen ontwikkelen voor buitensportvelden. De beste inzending krijgt € 50.000 om het idee verder uit te werken. Ondernemers kunnen ideeën voor een duurzame overkapping indienen tot en met 9 oktober.

De uitdagingen van sporten in het najaar

De druk op sportaccommodaties groeit door een stijgende vraag naar mogelijkheden om te sporten en beperkte ruimte. Vooral in de herfst en winter zijn veel buitensportvelden onbespeelbaar door neerslag, kou en wind. De bestaande oplossingen voor buitensport in het najaar, zoals blaashallen, hebben nadelen. Een blaashal is een tijdelijke sporthal die wordt opgeblazen met lucht. Ze verbruiken veel energie en zijn lastig op en af te bouwen. Ook zijn ze niet flexibel te gebruiken. Daarom is er behoefte aan overkappingen die duurzaam, energiezuinig en circulair zijn.

Een duurzame innovatiewedstrijd

De wedstrijd moedigt ondernemers aan duurzame overkappingen te ontwikkelen die sporten het hele jaar mogelijk maken. Ondernemers maken zo kans op een pilotbudget van € 50.000. Ze krijgen ook toegang tot een waardevol netwerk van ondernemers. Daarnaast helpen ze sport in Nederland duurzamer te maken.

Samenwerking voor duurzame sport

Deze innovatiewedstrijd is opgezet met NOC*NSF, RVO, Sportinnovator, KNLTB, NBB, KNHB, Sportbedrijf Arnhem en Starthubs. De RVO ondersteunt deze wedstrijd als partner van het samenwerkingsverband Routekaart Verduurzaming Sport. Dat zet zich in voor de verduurzaming van sportaccommodaties.

De spelregels

De ingezonden ideeën moeten hieraan voldoen:

modulair: flexibel aan te passen aan verschillende formaten en ondergronden;

circulair en energiezuinig: gemaakt van duurzame materialen en efficiënt in energieverbruik;

veilig: stormbestendig en volgens alle veiligheidseisen voor sport;

multi-inzetbaar: geschikt voor verschillende sporten zoals hockey, tennis, basketbal en padel.

Meer informatie

Foto: Blaashal Open Cover