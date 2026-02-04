NOC*NSF is winnaar van de prestigieuze IOC Climate Action Award 2025. Het International Olympic Committee kent de prijs toe vanwege het duurzame mobiliteitsbeleid van NOC*NSF. In het afgelopen jaar werden de eerste stappen gezet op weg naar volledige elektrificatie van het wagenpark van TeamNL. Daarmee daalde de CO2 footprint met 40* procent. Het verduurzamen van al het vervoer van 850 sporters en 300 medewerkers zal nog meer winst opleveren. Het doel is om de emissie door mobiliteit met zeker de helft te verminderen.

Het IOC roemt de integrale aanpak van NOC*NSF, waarbij alle sporters en medewerkers via een app het (duurzame) vervoer kunnen kiezen dat op dat moment het beste past; van fiets tot elektrische deelauto, of openbaar vervoer. De drempel om te kiezen voor de makkelijkste en snelste optie op elk moment, is zo laag, dat invoering van de app (in combinatie met een kaart) zal leiden tot een duurzamer mobiliteitspatroon. NOC*NSF registreert vanaf de invoering de veranderingen in de vervoerskeuze van sporters en medewerkers.

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van de Raad van Toezicht van NOC*NSF nam de prijs in ontvangst in Milaan: “Het is een grote eer om deze prijs namens onze organisatie te mogen ontvangen. Ik beschouw dit als een belangrijke aanmoediging van het IOC om onze doelstellingen op het terrein van verduurzaming door te zetten.”

Publiek-private samenwerking

Het verduurzamen van de mobiliteit van NOC*NSF is onder andere te danken aan de succesvolle samenwerking met Volkswagen, waardoor het leasewagenpark voor sporters en medewerkers gefaseerd is vervangen door elektrische auto’s. Daarnaast zijn ook Koninklijke Gazelle en het mobiliteitsplatform Shuttel onderdeel van de integrale samenwerking. Deze publiek-private samenwerking bij de verduurzaming was voor het IOC een tweede belangrijk argument voor het toekennen van de Climate Action Award 2025.

Marc van den Tweel, directeur-bestuurder van NOC*NSF: “Zonder de samenwerking met deze partners hadden wij niet zo snel zulke concrete resultaten kunnen boeken. We zien hoe klimaatverandering wereldwijd ook op de sport grote impact heeft. Daarom nemen we nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid als sportkoepel om in de sector verduurzaming te stimuleren.”

Duurzame kleding voor de Spelen: 70 procent besparing

Daarnaast benoemt het IOC de verduurzaming van inkoop en materiaalgebruik bij NOC*NSF, beiden onderdeel van het de totale duurzaamheidsstrategie van de organisatie. Door gedeeltelijk over te stappen op een duurzaam merk, daalde de footprint van kleding voor de Spelen in Parijs bijvoorbeeld met 70 procent t.o.v. de Spelen in Tokio.

Behalve in de categorie Nationale Olympische Comités, reikte het IOC ook Climate Action Awards uit aan individuele sporters en internationale sportbonden. Zo ontving hockeyer Hugo Inglis uit Nieuw-Zeeland de prijs voor het oprichten van een wereldwijde beweging van atleten (High Impact Athletes) die kiezen voor een duurzame leefstijl en sponsoren werven voor internationale klimaat- en gezondheidsdoelen.