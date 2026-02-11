Overal in Nederland zijn inwoners bezig om slimmer om te gaan met spullen, afval te voorkomen en samen te werken aan een circulaire samenleving. Van deelkasten en repair cafés tot buurtmoestuinen en initiatieven tegen voedselverspilling. Met de Kringlogo-prijs 2026 willen de Natuur- en Milieufederaties deze initiatieven zichtbaar maken én anderen inspireren om ook in actie te komen.

De circulaire samenleving begint in de buurt

De overgang naar een circulaire samenleving ontstaat niet alleen door beleid of grote plannen, maar juist in buurten, dorpen en wijken. Door mensen die delen, repareren, hergebruiken en verspilling tegengaan. “Met de Kringlogo-prijs vieren en versterken we deze kracht van onderop.”

“Met de Kringlogo-prijs laten we zien dat iedereen een verschil kan maken,” zegt directeur Annie van de Pas. “Of je nu een ruilinitiatief start, voedsel redt of samen spullen deelt: al die initiatieven samen brengen de circulaire samenleving in beweging.”

Van idee naar inspiratie

De Natuur- en Milieufederaties ondersteunen initiatieven die zich inzetten voor een circulaire manier van leven. Dat kunnen kleine of grotere initiatieven zijn van mensen die spullen delen, repareren, hergebruiken en verspilling tegengaan. Door deze voorbeelden zichtbaar te maken, laten we zien wat er al gebeurt en moedigen we anderen aan om ook aan de slag te gaan.

Een mooi voorbeeld is Het Naaiatelier in Kanaleneiland, winnaar van de Utrechtse Kringlogo-prijs in 2025. Volgens de jury “Een initiatief dat kleding en textiel opnieuw bruikbaar maakt en mensen die asiel hebben aangevraagd een betekenisvolle rol geeft. Het naaiatelier werkt niet alleen aan circulariteit, maar maakt ook nog eens sociale impact.”

Circulair initiatief in de spotlights

Tijdens de Week van de Circulaire Economie (16 tot en met 27 maart 2026) maken wij bekend welk initiatieven de Kringlogo-prijs in Drenthe, Overijssel, Brabant, Zeeland en Flevoland ontvangst mag nemen. De prijs wordt doorgegeven door de winnaar van vorig jaar, een symbolisch moment waarin circulaire initiatieven elkaar versterken.

Dit krijgen de winn aars

Een circulaire trofee als erkenning van jullie impact

Een geldbedrag van 500 euro als steuntje in de rug

Publiciteit om het initiatief en de boodschap verder te verspreiden

Een jaar lang gebruik van het Kringlogo: hét symbool van circulariteit in actie

Meld je initiatief aan

Meedoen kan met een eigen initiatief, maar ook door een initiatief uit de buurt te nomineren. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op circulariteit, lokale impact en duurzaamheid. Je kunt je initiatief in deze provincies aanmelden:

Brabant Overijssel Zeeland Flevoland

In Drenthe is het binnenkort ook mogelijk je initiatief aan te melden.

Foto: Uitreiking Utrechtse Kringlogo-prijs 2025 aan Naaiatelier in Kanaleneiland