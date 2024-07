De eerste statiegeld innamemachine in een Nederlands ziekenhuis is geopend, namelijk in Franciscus in Rotterdam. In het topklinisch opleidingsziekenhuis Franciscus komen enorm veel bezoekers en patiënten en werken ruim 4.900 medewerkers, 340 artsen en 120 vrijwilligers. Zij kunnen vanaf nu hun statiegeldverpakkingen inleveren in het ziekenhuis. De innamemachine staat in de centrale hal naast het restaurant, zodat de flesjes en blikjes met statiegeld na consumptie direct kunnen worden ingeleverd. Bij het inleveren kan er gekozen worden om het statiegeld via Tikkie te laten uitbetalen of het geld te doneren aan de Franciscus Foundation. Er was al een donatiepunt voor statiegeldverpakkingen, waarbij het statiegeld ook naar de Foundation gaat. Met de innamemachine in Franciscus Gasthuis komt daar de mogelijkheid bij om het statiegeld direct terug te krijgen.

Franciscus eerste ziekenhuis met statiegeldmachine

Franciscus houdt zich al langer bezig met duurzaamheid en heeft als doel haar ecologische impact te verminderen door te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Green Deal 3.0. Dit is belegd in het eigen duurzaamheidsbeleid met pijlers als het bevorderen van circulariteit en het verminderen van primair grondstofverbruik en afval. “Franciscus is niet alleen een vooruitstrevend topklinisch opleidingsziekenhuis dat goede zorg biedt, maar wij willen ook positieve impact maken op het milieu en de gemeenschap. De plaatsing van de statiegeldmachine draagt bij aan onze duurzame doelstellingen. We zijn blij dat we het eerste ziekenhuis zijn met een innamemachine.” vertelt Esther Olman, Programmamanager Duurzaamheid en Milieu bij Franciscus.

Blikjes en flesjes met statiegeld inleveren daar waar ze worden gekocht

Een ziekenhuis is een drukke plek waar dagelijks veel mensen komen en waar ook veel statiegeldflesjes en -blikjes in het restaurant worden gekocht. Als mensen hier niet eenvoudig hun lege flesjes of blikjes kunnen inleveren, omdat ziekenhuizen vaak niet centraal gelegen zijn rondom bijvoorbeeld een supermarkt, gaan veel waardevolle verpakkingen verloren. Daarom is het belangrijk om ook in ziekenhuizen goede voorzieningen te hebben voor het inleveren van statiegeldverpakkingen. Jeroen Hillen, directeur van Statiegeld Nederland, is blij met de innamemachine in Franciscus Gasthuis: “Het is goed dat bezoekers, medewerkers en patiënten nu de optie hebben om flesjes en blikjes in te leveren en hun statiegeld terug te krijgen in het ziekenhuis. We verwachten hiermee nog meer statiegeldverpakkingen in te zamelen voor recycling. En met de optie voor doneren kan het statiegeld ten goede komen, daar waar het is gekocht.”

Doneren aan de Franciscus Foundation

Na het inleveren van een flesje of blikje in de machine volgt de keuze om het statiegeld terug te krijgen via Tikkie terug of om het geld te doneren aan de Franciscus Foundation. Dit is het goede doel van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Samen met donateurs zet de foundation zich in om het verblijf van patiënten en hun naasten aangenamer te maken, zowel bij bezoeken als bij korte of lange opnames. Met het gedoneerde statiegeld kan de Foundation bijvoorbeeld zorgen voor huiselijk ingerichte familiekamers op verpleegafdelingen en goed verzorgde wachtkamers op poliklinieken.

Over Statiegeld Nederland

In Nederland worden jaarlijks meer dan 700 miljoen grote plastic flessen, 1 miljard kleine plastic flessen en ruim 2,5 miljard blikjes op de markt gebracht. Statiegeld Nederland is verantwoordelijk voor het statiegeldsysteem op plastic flessen en blik. Zij streven naar meer gerecycled materiaal en minder afval in de natuur. Het doel is om 90% van alle blikjes en plastic drankflessen (kleine én grote plastic flessen, met én zonder statiegeld) weer in te nemen en daarmee een bijdrage te leveren aan een schoner Nederland.

In Nederland zit er statiegeld op kleine en grote plastic flessen van frisdrank en water. En op alle metalen drankverpakkingen met een inhoud tot en met 3 liter. Producenten van 100% sap kunnen vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem. Zo kunnen nog meer statiegeldproducten worden ingezameld en gerecycled.