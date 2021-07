innocent drinks ‘samen voor statiegeld’ op Haags Binnenhof

100 miljoen flessen

Volgens innocent moeten alle plastic flessen gerecycled kunnen worden, zodat hier weer nieuwe flessen van gemaakt kunnen worden. Door sap- en smoothieflessen uit te sluiten hebben ruim 100 miljoen flessen, maarliefst een achtste van het marktaandeel aan kleine plastic flesjes, minder kans om gerecycled te worden. Meer dan 95% van de flessen met statiegeld komen namelijk terug in het systeem. Daarnaast bespaart recyclen CO2-uitstoot, omdat er geen flessen van nieuw plastic gemaakt hoeven te worden.

Geen technische reden

Voor zover bij innocent bekend is er geen technische reden voor uitsluiting van sap- en smoothieflessen in het Nederlandse statiegeldsysteem. Buurlanden zoals Zweden, Denemarken en binnenkort ook Duitsland laten de flessen inmiddels wel toe en vanaf 2022 wordt in Nederland statiegeld ingevoerd op sappen en smoothies in blik. “Als het in andere landen lukt, waarom zou het dan in Nederland, met onze fantastische recycling mogelijkheden, niet lukken?”, aldus Jiri Staats, senior brand manager Benelux van innocent.

“Bij innocent willen we de wereld beter achterlaten dan we haar hebben gevonden. Vanuit onze duurzaamheidsambities zijn we groot voorstander van recyclen. Doordat we nu worden uitgesloten van het statiegeldsysteem is het voor ons vrijwel onmogelijk om een (zo goed als) volledig circulair systeem te creëren. We willen heel graag een steentje bijdragen aan een circulaire economie en daarom is deze actie zo belangrijk. We hopen dat iedereen ons hierbij wil helpen. Met één muisklik kun je iets heel goeds doen voor ons en de planeet”, reageert Staats.