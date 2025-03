Bedrijven mogen samenwerken om hun sector te verduurzamen via het Verbond voor Duurzame Kleding, Textiel en Schoenen (hierna: het Textielverbond). Het Textielverbond is een samenwerkingsinitiatief tussen bedrijven in de kleding-, schoenen-, leer- en textielsector, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Doel van de samenwerking is om mensenrechten, milieudoelen en dierenwelzijnseisen beter na te leven in productie- en toeleveringsketens. De ACM concludeert dat deze samenwerking in lijn is met de concurrentieregels. Het initiatief laat zien dat de concurrentieregels geen belemmering zijn om sectorbrede duurzaamheidsafspraken te maken.

Het Textielverbond: duurzaamheidsafspraken

Het Textielverbond bevat afspraken tussen bedrijven, brancheorganisaties en vakbonden in de kleding- en textielsector over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven negatieve effecten op mens, dier en milieu in de hele keten tegengaan, ook buiten Nederland. De ondertekenaars van het Textielverbond spreken bijvoorbeeld af dat werknemers zich kunnen organiseren in vakbonden en dat zij toewerken naar transparante toeleveringsketens. Daarnaast maken zij een gezamenlijke risicoanalyse. Dit betekent dat zij de belangrijkste impact van de textielsector op mens, milieu en maatschappij in kaart brengen. En de impact van duurzaamheidsfactoren op bedrijven in de textielsector. De sector heeft bijvoorbeeld impact op haar omgeving door de uitstoot van broeikasgassen en watervervuiling. Andersom kan klimaatverandering impact hebben op het bedrijfsmodel van kleding- en textielbedrijven.

De ondertekenaars werken een deel van de afspraken nog verder uit, zoals afspraken over het betalen van een leefbaar loon en het voorkomen van dwangarbeid. Op dit moment worden leden geworven. Het Textielverbond gaat van start zodra zich voldoende bedrijven hebben aangemeld.

Informele beoordeling ACM

De ACM heeft de samenwerking informeel beoordeeld volgens haar Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken en ziet geen bezwaren. De deelnemers aan het Textielverbond spreken af om de eigen toeleveringsketen te verduurzamen. Dat doet ieder bedrijf voor zichzelf, voor haar eigen toeleveringsketen. Dat zorgt ervoor dat de afspraken tussen bedrijven niet verder gaan dan nodig om het duurzaamheidsdoel te behalen. Zo gebruiken deelnemers de gezamenlijke risicoanalyse alleen als hulpmiddel. Er is geen verplichting daarvan gebruik te maken en het ontslaat deelnemers niet van de verplichting na te gaan hoe de analyse in de eigen, individuele, situatie uitpakt. Het staat deelnemers verder vrij om verdere verduurzamingsstappen te nemen als zij dat willen. Bedrijven wisselen geen concurrentiegevoelige informatie uit, zoals gegevens over klanten.