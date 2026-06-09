Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) mag namens haar leden standaardvoorwaarden afspreken met bedrijven en organisaties in de textielsector over het inzamelen en sorteren van textiel. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen bezwaren: deze afspraken passen binnen de concurrentieregels. De kennis en ervaring van BKN helpen kringloopwinkels in de onderhandelingen met grotere partijen. De afspraken dragen zo bij aan een goed werkende kringloopsector en daarmee aan de verduurzaming van de textielsector.

Wat houden de afspraken in?

Op dit moment voeren kringloopwinkels individuele contractonderhandelingen met bedrijven en organisaties in de textielsector, in het bijzonder met organisaties die producenten vertegenwoordigen. Kringloopwinkels zijn meestal kleine partijen die niet altijd de middelen hebben om zich (juridisch) goed te laten bijstaan en voor te lichten. Hierdoor bestaat het risico op ongelijke informatie- en machtsverhoudingen in onderhandelingen tussen individuele kringloopwinkels en grotere bedrijven en organisaties.

BKN heeft daarom de wens om namens haar individuele leden te onderhandelen met partijen in de textielsector over contractuele voorwaarden. Denk daarbij aan aansprakelijkheidsbepalingen, rapportageverplichtingen, specificaties en opzegtermijnen. De standaardvoorwaarden die BKN afspreekt kunnen individuele leden vervolgens gebruiken in hun individuele contracten met bedrijven en organisaties uit de textielsector. Hierdoor staan zij sterker ten opzichte van deze grotere partijen en op die manier draagt de samenwerking bij aan verdere verduurzaming van de textielsector.

Informele beoordeling: samenwerking toegestaan

De ACM heeft dit initiatief informeel beoordeeld volgens haar Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken en ziet geen bezwaren. Op basis van de informatie van BKN oordeelt de ACM dat het initiatief bijdraagt aan verduurzaming en niet nadelig is voor concurrentie in deze sector.

Kringloopwinkels vervullen een belangrijke rol in de circulaire textielketen door het faciliteren van hergebruik en het inzamelen en sorteren van textiel. Onderhandelingen van BKN met derden over contractuele voorwaarden dragen bij aan een goed werkende kringloopsector. Een goed werkende kringloopsector draagt bij aan het behalen van milieuwinst in de textielsector. De ACM kan volgen dat de onderwerpen waarover BKN wenst te onderhandelen geen (belangrijke) factoren zijn waarop kringloopwinkels concurreren. Bovendien zal BKN geen verplichte standaardvoorwaarden opleggen. Leden en partijen uit de textielsector houden de vrijheid om af te wijken en zelfstandig (andere) voorwaarden af te spreken. BKN stelt de standaardvoorwaarden voor alle leden op een toegankelijke wijze beschikbaar. Er zijn geen indicaties dat toegang tot de standaardvoorwaarden voor derde partijen nodig is om de markt te kunnen betreden.

Ook is van belang dat er niet wordt gesproken over de prestaties of volumes van individuele leden. De ACM benadrukt dat het belangrijk blijft om zowel in de opzet als in de praktijk te voorkomen dat kringloopwinkels concurrentiegevoelige informatie (zoals verkochte volumes of toekomstige prijzen) uitwisselen.

ACM: samenwerkingsmogelijkheden bij recycling textiel

De textielindustrie is een sector waar veel milieuwinst valt te behalen. Met ongeveer 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en een stevige impact op land- en watergebruik. Door in te zetten op hergebruik, reparatie en hoogwaardige recycling van textiel kan de sector CO2-uitstoot, watervervuiling en microplastics verminderen. Producenten zijn vanwege de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV Textiel) verantwoordelijk voor de inzameling, hergebruik en recycling van textiel dat zij op de markt brengen. De UPV Textiel is ingevoerd om de milieu-impact te verkleinen en de sector te stimuleren richting een circulaire economie.

De ACM is bekend met signalen over machts- en informatieverschillen tussen spelers binnen het UPV-stelsel. Deze verschillen kunnen een goede uitvoering van de UPV Textiel in de weg zitten. Spelers in de sector staan voor een gezamenlijke opgave. Een goede werking van de hele keten is nodig om circulariteit van textiel verder te bevorderen. Dat vraagt om samenwerking en dialoog tussen alle relevante ketenpartijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de UPV Textiel, waaronder producenten, importeurs, kringloopwinkels, inzamelaars, sorteerders en recyclers. De ACM roept ketenpartijen dan ook op om binnen de kaders van de concurrentieregels samenwerking op te zoeken en te werken aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen bij het hergebruiken en recyclen van textiel.