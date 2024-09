Op donderdag 12 september vond in de Middelste Molen in Loenen een inspirerende ketenbijeenkomst plaats, georganiseerd door het Informatiecentrum Papier & Karton (IPK). De bijeenkomst bracht een diverse groep ketenpartners samen: van recyclelaar en papierproducent tot verpakker en drukkerij. Het doel: de samenwerking binnen de keten naar een hoger niveau tillen. Onder leiding van organisatiedeskundige Thom Arendsen werden tijdens deze IPK-ketenbijeenkomst ideeën uitgewisseld over hoe de keten elkaar kan versterken om meer impact te maken en welke rol zij hierin voor het IPK zien.

Tijdens deze brainstormsessie werd duidelijk dat de ketenpartijen dezelfde ambitie delen: de impact van de papier- en kartonsector vergroten door middel van effectieve samenwerking. De sector heeft te maken heeft met uitdagingen, onder andere op het gebied van verduurzaming en aanverwante wet- en regelgeving. Een van de aanwezigen merkte op: “Het voelt soms alsof we als versnipperde keten tegen de grote reus van de plasticlobby moeten strijden, terwijl onze sector zoveel te bieden heeft op het gebied van duurzaamheid.” Er is dan ook een sterke wil om samen te werken en een vuist te maken.

‘Veel te bieden op het gebied van duurzaamheid’

Aan de hand van een omgevingsmodel discussieerden de aanwezigen over de invulling van diverse thema’s. Hoewel binnen het omgevingsmodel voor elk van de acht thema’s wel raakvlakken werden gezien, kwam de groep tot de conclusie dat er voor nu drie belangrijke pijlers zijn waarop de keten zich moet richten: bestuur & samenwerking, cultuur & samenleving, en leefomgeving. Deze pijlers vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de sector en het vergroten van haar impact, zowel binnen de industrie als daarbuiten.

Ketenbrede samenwerking

Wet- en regelgeving rond duurzaamheid verandert snel en dit vormt een uitdaging voor de sector. De deelnemers waren het erover eens dat het IPK een belangrijke rol kan spelen in het verenigen van de keten, vooral als het gaat om politieke lobby. “Wanneer het ‘pijn’ doet, neemt de urgentie toe”, stelde een deelnemer. Waarmee hij doelde op hoe moeilijk (pijn) – financieel, organisatorisch, inhoudelijk – het voor ketenpartijen soms is om aan de vele maatregelen te kunnen voldoen. Dit benadrukt de noodzaak (urgentie) voor een collectieve aanpak om de belangen ketenbreed te behartigen. De aanwezigen zagen hierin een stevige rol voor het IPK weggelegd. Een gezamenlijke stem namens de hele keten richting overheden heeft meer gewicht dan de inzet van individuele organisaties.

Bewustwording leidt tot bewuste keuzes

Bij het thema cultuur en samenleving kwam met name de trend naar voren dat de vraag naar duurzame oplossingen groeit bij zowel consumenten als bedrijven. Het gebruik van papier en karton past perfect in deze trend, omdat deze materialen hernieuwbaar, herbruikbaar en recyclebaar zijn. Het informatiecentrum is opgericht om precies deze boodschap via diverse kanalen en middelen breed uit te dragen. “Onbekend maakt onbemind”, stelt Maroesja Kuut, operationeel manager bij het IPK. Het IPK heeft de taak om in samenwerking met ketenpartners verhalen, voorbeelden, feiten en cijfers te verzamelen die het duurzame karakter van papier en karton onderstrepen. “De juiste kennis en informatie dragen bij aan bewustwording en dat leidt tot bewuste keuzes bij consumenten, bedrijven én overheid.” Waarmee Maroesja aangeeft dat het IPK op die wijze indirect bijdraagt aan de politieke lobby en zodoende koppelt ze dit thema aan die van bestuur en samenwerking.

Papier en karton onmisbaar in het dagelijks leven

In een tijd waarin circulair denken steeds meer de norm wordt, is het belangrijk dat de papier- en kartonsector haar positieve impact blijft vergroten. “Papier en karton zijn onmisbare elementen in ons dagelijks leven, en hun natuurlijke, hernieuwbare en recyclebare karakter moet meer worden benadrukt”, aldus een van de aanwezigen over het thema leefomgeving. Hoewel iedere ketenpartij dat weet, zijn niet alle verhalen eenduidig en dat schept verwarring. Een tip van een aanwezige ketenpartij: “Stuur als IPK ieder jaar een geactualiseerde factsheet naar alle ketenpartners, die dient als basis voor verdere communicatie en lobby-initiatieven. Dit zorgt ervoor dat de hele keten met één stem spreekt en consistent het duurzame verhaal van papier en karton uitdraagt”. Impact maken begint van binnenuit, daarom is het als keten vooral ook belangrijk elkaar scherp te houden en te inspireren. Met het delen van best practices kan het informatiecentrum bijdragen kennisdeling binnen de keten om zo elkaar te motiveren iedere dag weer een stapje verder te verduurzamen.

Het IPK als verbindende kracht

De ketenbijeenkomst van het IPK heeft aangetoond dat er een grote behoefte is aan samenwerking en eenheid binnen de sector. De basis is er: het IPK-platform en -netwerk. De volgende bijeenkomst is ongetwijfeld een stap richting een nog hechtere keten, waarin iedereen samenwerkt om een positieve impact te maken. “De groep dacht groots en gedurfd,” zegt Maroesja. “Voor ons ligt nu de taak om deze ideeën te verwerken en in actie om te zetten. Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, dat kost tijd, maar met vele kleine stapjes kom je zeker ook ver!”