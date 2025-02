Royal Koopmans heeft op 4 februari de Agribusiness Award 2025 gewonnen voor hun innovatieve project Nedertarwe. De prijs werd uitgereikt tijdens het seminar ‘Insights Live’ op het ABN AMRO Open 2025-tennistoernooi.

“Wij zijn enorm trots op deze erkenning, dit is echt heel bijzonder voor ons,” zegt Dirk Lodewijk, CEO van Royal Koopmans. “Toen ik 13 jaar geleden bij Koopmans begon was het mij volstrekt duidelijk dat de lokale verbinding tussen stad en platteland, tussen het bedrijf en haar leveranciers en tussen teelt en consumptie hersteld moest worden. We zijn deze visie gaan volgen en het gewoon gaan doen. En het is gelukt. Het winnen van deze prijs is daar een prachtige erkenning en waardering voor.”

Baktarwe van Nederlandse bodem in de spotlights

De jury van de Agribusiness Award is onder de indruk van de innovatieve en verbindende wijze waarop het bedrijf baktarwe van Nederlandse bodem in de spotlights zet. Nedertarwe toont aan hoe samenwerking in de gehele broodketen, van veredelaar, teler, collecteur, verwerker, bakker tot consument kan leiden tot concrete resultaten en een gedeeld gevoel van trots.

De jury prijst de ambitie, gedrevenheid en jarenlange inzet van Royal Koopmans om van Nedertarwe een succes te maken. Het zaadje om brood met Nederlands graan te introduceren in de broodketen is ruim 10 jaar geleden gezaaid en samen met een enthousiaste groep telers, andere ketenpartijen en natuurorganisaties uitgebouwd. Daarbij is innovatie in de teelt, verwerking en bereiding hand in hand gegaan met de wil en de drive om Nederlandse baktarwe succesvol in de markt te zetten via de bakkerij. Niet met een ‘zero sum game’ waarbij de ene schakel winst van de andere wegneemt, maar met een daadwerkelijke plus voor alle betrokkenen.

“Nedertarwe is een voorbeeld hoe samenwerking kan leiden tot duurzame innovaties, waaronder een aantoonbare verlaging van de CO2-footprint in de keten als geheel. De jury waardeert de verbindende kracht en het inspirerende karakter dat Royal Koopmans met Nedertarwe heeft gerealiseerd. Royal Koopmans en alle betrokkenen in de keten laten zien dat het mogelijk is om binnen een specifiek segment van de sector te excelleren, met respect voor mens, milieu en product.” aldus Aalt Dijkhuizen, juryvoorzitter

Agribusiness Award: een podium voor innovatie

Het is de zesde keer dat de Agribusiness Award is uitgereikt. Deze award is bedoeld voor vernieuwende producten, diensten, ketensamenwerkingen of bedrijfsprocessen die een bewezen voordeel opleveren voor de Nederlandse boer of tuinder. Sinds dit jaar is organisatie van de Award in handen van ABN AMRO.