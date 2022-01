Informatiecentrum Papier & Karton lanceert nieuw logo en nieuwe site

Partner



Het Informatiecentrum Papier & Karton lanceert een nieuw logo en een nieuwe website. “Het markeert het begin van een nieuw ingeslagen weg: informeren en inspireren over de duurzame aspecten van papier en karton op een laagdrempelige, positieve, enthousiaste wijze”, legt Maroesja Kuut van het informatiecentrum uit.

Het Informatiecentrum Papier & Karton bestaat sinds 1996. De stichting is opgericht om de duurzame aspecten van papier en karton breed uit te dragen. Zij doet dit in samenwerking met diverse partijen, zoals het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO), de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse papier- en kartonfabrieken (VNP).

Het bestuur van het Informatiecentrum Papier & Karton kiest nadrukkelijk voor het op positieve wijze uitdragen van het duurzame verhaal. “Natuurlijk gebeurde dat voorheen ook, alleen soms zetten we papier en karton tegenover alternatieven die duurzaam leken, maar dat niet altijd zijn of vergeleken het juist met producten die niet duurzaam zijn; verdedigend dus. We kiezen er nu bewust voor de sterke, duurzame kanten van papier en karton uit te lichten. Zo blijven we dicht bij onszelf”, aldus Maroesja.

Gerecycled logo

Het informatiecentrum Papier & Karton ontwikkelde samen met Anita Willemse-Bodewes van Indruk Grafisch Ontwerp een nieuw logo. “Net als oud papier en karton hebben we het oude logo ‘gerecycled’. Het blaadje is breed bekend als symbool voor duurzaamheid, en dat is wat we willen uitstralen. Het vernieuwde beeldmerk beeldt zowel een blaadje als een vel papier uit en symboliseert zo de kringloop van papier. De herkenbare nerf van het blad is onmisbaar voor versteviging, voeding en afvoer.” Voorzitter Henk van Houtum: “En daarmee verwijzen we subtiel naar hoe belangrijk papier en karton in ons dagelijkse leven zijn. Een prachtig, biobased, circulair product dat ook nog eens CO2 heeft opgenomen.”

De zachte kleuren en vormen van het logo vinden hun weg terug in de website die door ditisABC is ontworpen en gebouwd. Met de platte structuur, het frisse design en een speciale sectie voor de jongere doelgroep wordt gehoor gegeven aan het zowel op laagdrempelige als enthousiaste wijze toegang geven tot zoveel mogelijk informatie over papier en karton voor een brede doelgroep. “Door het kidsgedeelte en het geïntegreerde Instagram-account is de website echt compleet om jong en oud meer te leren over papier en karton”, vertelt webdesigner Dionne Vester.

Deur voor samenwerken staat open

Het Informatiecentrum Papier & Karton wil meerdere doelgroepen aanspreken en zoekt daarvoor graag de samenwerking met diverse partijen, zoals eerder gebeurde met bijvoorbeeld KlasseTV. “Voor partijen die onze missie ondersteunen en een gedeeld belang hebben, staat de deur altijd open. Laten we samen nadenken hoe we steeds meer consumenten en bedrijven kunnen stimuleren om het natuurlijke, recyclebare papier en karton op duurzame wijze te gebruiken”, aldus Maroesja.