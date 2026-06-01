Het dagelijkse woon-werkverkeer laat zich niet altijd in één model vangen; de mobiliteitsbehoefte van een werknemer kan immers per dag en per seizoen sterk verschillen. Op dagen dat de kinderen mee naar school moeten is een ruime bakfiets ideaal, terwijl een snelle e-bike juist de perfecte uitkomst biedt voor een reguliere rit naar kantoor. En waar een werknemer in de zomermaanden wellicht het liefst op een sportieve racefiets of mountainbike naar kantoor pendelt, is een comfortabele e-bike in de winter vaak de favoriete keuze. Tot nu toe was de regeling voor het leasen van meerdere fietsen in Nederland niet optimaal. De Belastingdienst heeft recent aan Lease a Bike bevestigd dat de gunstige 7 procent bijtelling vanaf 1 juni ook mag worden toegepast bij meerdere fietsen van de zaak. Hiermee sluit de situatie in Nederland aan bij Duitsland, waar inmiddels al één op de zeven werknemers kiest voor twee of meerdere leasefietsen van de zaak.

Benieuwd wat deze nieuwe flexibiliteit concreet voor jou betekent en hoe de rekensom er precies uitziet? We zetten alle details en voordelen hieronder voor je op een rij.

Waarom kiezen als je kunt combineren

De gemiddelde Nederlander bezit 1,3 tot 1,4 fietsen. Toch was het binnen fietslease van de zaak tot nu toe de standaard om het bij één model te houden. Vanaf nu hoeven werknemers hun wensen niet meer te beperken en kan de mobiliteit volledig worden afgestemd op de planning van de dag. Van een praktische stadsfiets voor de kortere ritten tot een veelzijdige gravelbike voor de sportievere kilometers: de opties zijn vanaf nu eindeloos.



De rekensom: waarom een tweede fiets nu wél aantrekkelijk is

Voorheen was een extra leasefiets financieel vaak minder interessant. Waar je voor de eerste fiets de gunstige bijtelling van 7% betaalde, kon de bijtelling voor een tweede fiets oplopen tot wel 100 procent.

Dat gelijke tarief is er nu: voor je tweede, derde of volgende leasefiets geldt vanaf nu óók gewoon de gunstige 7% bijtelling. Dit maakt een extra fiets van de zaak ineens een heel stuk toegankelijker. Laten we dat verschil even helder maken met een rekenvoorbeeld voor een extra fiets met een cataloguswaarde van € 3.000:

Voorheen (tot wel 100% bijtelling): Er werd per jaar tot wel 100% van de cataloguswaarde bij het belastbaar inkomen opgeteld. Voor deze voorbeeldfiets was dat € 3.000 per jaar, oftewel € 250 bruto per maand. In de belastingschaal van 35,75% kostte dit je netto € 89,38 per maand.

Er werd per jaar tot wel 100% van de cataloguswaarde bij het belastbaar inkomen opgeteld. Voor deze voorbeeldfiets was dat € 3.000 per jaar, oftewel € 250 bruto per maand. In de belastingschaal van 35,75% kostte dit je netto € 89,38 per maand. Nu (7% bijtelling): Er wordt per jaar nog maar 7% van de cataloguswaarde bij het belastbaar inkomen opgeteld. Voor deze voorbeeldfiets is dat € 210 per jaar, oftewel € 17,50 bruto per maand. In de belastingschaal van 35,75% kost dit je netto zelfs maar € 6,25 per maand.

Kortom: werknemers profiteren voor elke extra fiets maximaal van het belastingvoordeel en zijn daardoor minimaal 25% voordeliger uit dan wanneer de fiets privé wordt aangeschaft.

Wat betekent het leasen van meerdere fietsen in de praktijk?

De nieuwe mogelijkheid om extra fietsen te leasen brengt voor iedereen flink wat voordelen met zich mee. Wat er vanaf 1 juni concreet verandert, verschilt per rol: De nieuwe mogelijkheid om extra fietsen te leasen brengt voor iedereen flink wat voordelen met zich mee:



Voor de werknemer: dubbel fietsplezier, zelfde gemak

Voor werknemers die al een fiets via de zaak hebben en een extra model willen toevoegen, werkt de aanvraag net zo eenvoudig als de eerste keer. Elke extra leasefiets is in feite een op zichzelf staand contract met exact dezelfde voordelen:

Het vertrouwde all-in pakket met service, onderhoud, pechhulp en allriskverzekering.

Er wordt gebruikgemaakt van dezelfde bestelcode als bij de eerste leasefiets.

Alles loopt overzichtelijk via het bestaande Lease a Bike account; er zijn geen nieuwe profielen nodig.

Voor de werkgever: blije collega’s zonder extra administratie

Als werkgever is het stimuleren van vitaliteit en duurzame mobiliteit hiermee nog makkelijker geworden. Dat werknemers nu meerdere types fietsen kunnen leasen, draagt daar enorm aan bij. Het grote voordeel is dat dit de werkgever niets extra kost en geen extra administratie oplevert:

Buiten de WKR: Een extra leasefiets valt (net als de eerste fiets) volledig buiten de Werkkostenregeling (WKR), zelfs wanneer de werknemer brutoloon uitruilt voor de fiets. Dit drukt dus niet extra op de vrije ruimte.

Geen extra processen: Het goedkeuren van een extra leasefiets, of dat nu de tweede, derde of vierde is, gaat via exact hetzelfde, geautomatiseerde platform als altijd.



Voor de fietsenwinkel: de ideale kans voor de ‘N+1’ regel

In de fietswereld is de ‘N+1’ regel (waarbij N staat voor het huidige aantal fietsen) een bekende term: je hebt altijd nog één extra fiets nodig. Als fietsenwinkel biedt deze regeling de ideale kans om hierop in te spelen.

Zelfde proces, meer omzet: Er verandert helemaal niets aan de kant van de rijwielzaak. Het inleggen van de order, de aflevering en de uitbetaling werken precies zoals winkeliers van Lease a Bike gewend zijn, maar met de mogelijkheid om meer fietsen aan te bieden aan bestaande leaseklanten.

Klaar voor een extra fiets voor de deur?

De drempel om moeiteloos te schakelen tussen verschillende ritten is vanaf nu voor iedereen verdwenen. Als werknemer pas je jouw vervoer vanaf nu perfect aan op de planning van de dag, of de situatie nu vraagt om een snelle e-bike, een ruime bakfiets of een sportieve racefiets.