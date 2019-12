Impactranking: Wageningen meest maatschappelijke universiteit

De meest maatschappelijke Nederlandse universiteit komt uit Wageningen. Dat staat in de Impactranking Nederlandse Universiteiten 2019 van ScienceWorks. Wageningen University & Research (WUR) krijgt de prijs omdat het vaak genoemd wordt in documenten van de Tweede Kamer, gemeenten en het Europees Parlement. Ook is WUR het meest betrokken bij de ontwikkeling van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

In de tweejaarlijkse Impactranking wordt met 21 variabelen gemeten hoe de universiteiten waarde creëren voor de samenleving. ScienceWorks heeft deze ranking samengesteld op basis van publieke bronnen en door universiteiten aangeleverde informatie uit 2017.

Introductie SDG’s

De prijs voor Meest Maatschappelijke Universiteit is in 2017 geïntroduceerd als onderdeel van de Impactranking. Nieuw dit jaar is wel de indicator van de bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Volgens ScienceWorks, dat de ranking in opdracht van Elsevier Weekblad opstelde, viel met name op dat onderzoekers van WUR ruim vijf keer zoveel investeerden in SDG-onderzoek als de gemiddelde onderzoeker. Maar ook zonder die toevoeging van de SDG’s zou WUR de meest maatschappelijke universiteit zijn, volgens de organisatie.

Vijf categorieën

In totaal zijn er bij de Impactranking vijf categorieën waar de Nederlandse universiteiten in kunnen winnen. Zo is TU Delft de best samenwerkende universiteit volgens ScienceWorks. Daarmee volgt Delft Wageningen op die deze categorie twee jaar geleden won. De meest ondernemende én valoriserende universiteit is de Universiteit Twente. De Universiteit van Amsterdam communiceert het beste volgens de Impactranking.