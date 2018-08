IKEA viert 75ste verjaardag en wil vanaf 2030 alleen nog gerecyclede producten verkopen

IKEA bestaat dit jaar 75 jaar en viert dat in Nederland van 1 september tot en met 31 december met verschillende feestelijke activiteiten. Het Zweedse bedrijf werd in 1943 door de 17-jarige Ingvar Kamprad opgericht aan de keukentafel van zijn oom, met als doel om voor zoveel mogelijk mensen een beter dagelijks leven thuis te creëren. Inmiddels is IKEA uitgegroeid tot een woonwarenhuis met 420 vestigingen in 50 landen – waaronder sinds augustus 2018 in India. Het bedrijf blijft groeien en innoveren, altijd met aandacht voor mens en milieu. Zo wordt onder andere geëxperimenteerd met het leasen en verhuren van meubels, en wil IKEA vanaf 2030 alleen nog gerecyclede producten verkopen.

Van Älmhult naar India

In 1958 opende de eerste IKEA vestiging in Älmhult, Zweden. Het publiek was in eerste instantie sceptisch over de grote, afgelegen woonwinkel, maar al snel bleek dat men graag de afstand wilde afleggen voor een breed assortiment betaalbare meubels en woonaccessoires. Er volgden vestigingen in de rest van Europa, Noord- en Midden-Amerika, Australië, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Een van de meest recente openingen is die van de Indiase vestiging in Hyderabad in augustus 2018, waar de beroemde Zweedse gehaktballetjes plaats hebben gemaakt voor kipballetjes en producten worden thuisbezorgd in elektrische riksja’s. Ook wil IKEA op korte termijn de Zuid-Amerikaanse markt betreden.

Meubels leasen

IKEA focust de komende drie jaar op de overgang naar een compleet multichannelbedrijf. Ook experimenteert het bedrijf met nieuwe businessmodellen zoals reparatiediensten en het leasen en verhuren van meubels – om zo de overgang naar een circulaire economie te bevorderen. IKEA wil in 2020 stoppen met plastic wegwerpproducten en vanaf 2030 enkel nog gerecyclede producten verkopen.

Links: allereerste IKEA magazijn, gebouwd door Ingvar Kamprad zelf (1948). Rechts: opening IKEA Hyderabad, India (2018).

Toekomst IKEA in Nederland

De eerste Nederlandse IKEA vestiging opende in 1978 in Sliedrecht. Veertig jaar later telt Nederland 13 vestigingen en een webwinkel. IKEA blijft in Nederland investeren in groei en uitbreiding, met een focus op het bieden van meer gemak, toegankelijkheid en service aan klanten. Denk aan het uitbreiden van het serviceaanbod voor advies, montage en thuisbezorging, het uitbouwen van digitale winkelmogelijkheden en het testen en implementeren van nieuwe winkelformats en concepten met een focus op binnenstedelijk gebied. Met ruim 25 miljoen bezoekers in het afgelopen jaar blijft IKEA ook investeren in de al bestaande woonwarenhuizen in Nederland. Dat zijn en blijven de belangrijkste ontmoetingsplekken om inspiratie, kennis en passie voor woninginrichting met klanten te delen.

Feestelijke viering met klanten

Van 1 september tot en met 31 december 2018 staat IKEA op verschillende momenten stil bij haar 75-jarig bestaan. Zo steekt het bedrijf de favorieten van de afgelopen decennia in een nieuw jasje. Deze limited GRATULERA collectie met IKEA klassiekers wordt in Nederland van september tot en met december op drie verschillende momenten gelanceerd. Ook een grootschalige loterij met vier trekkingen speciaal voor IKEA Family leden is een onderdeel van de jubileumviering in Nederland. De hoofdprijs is een nieuwe keuken, woonkamer, slaapkamer of verduurzaming van het huis (met o.a. zonnepanelen). Vanaf 13 oktober kunnen IKEA Family leden ook met korting naar de tentoonstelling ‘Binnenkijken’ van fotograaf Thijs Wolzak in Design Museum Den Bosch. Wolzak fotografeerde voor zijn wekelijkse rubriek in NRC Handelsblad jarenlang bijzondere Nederlandse huiskamers en stelde altijd de vraag: “Wat is er in uw huis van IKEA?”.