De Ingka Group, de grootste IKEA retailer met hoofdzetel in Nederland, publiceerde deze week haar Annual Summary and Sustainability Report FY23. Ondanks een jaar met wereldwijde uitdagingen, laat het nieuwe verslag goede bedrijfsprestaties zien. IKEA vierde 80 jaar en bleef vooruitgang boeken op haar reis om steeds betaalbaarder, toegankelijker en duurzamer te worden.

Ook in het afgelopen boekjaar heeft de Ingka Group mensen en planeet centraal gesteld bij zijn transformatie en klanten een steeds betere ervaring geboden. In FY23 verminderde het bedrijf zijn klimaatvoetafdruk met 24,3% terwijl het bedrijf groeide, vergeleken met FY16. Deze afname werd gerealiseerd bij een omzetstijging van 30,9% ten opzichte van het basisjaar FY16.

Het hele jaar door heeft de Ingka Group zich gericht op het hebben van een positieve impact op iedereen die met het bedrijf in aanraking komt. De goede financiële resultaten die in november werden gerapporteerd, geven het bedrijf middelen om weer te investeren in het bedrijf ter ondersteuning van de transformatie om toegankelijker en betaalbaarder te worden en een positieve maatschappelijke impact te hebben. In boekjaar 2013 werden meer dan 1000 vluchtelingen ondersteund via het Skills for Employment-programma in 22 landen en werden 99.000 mensen ondersteund via het Ingka Group Neighborhoods-raamwerk dat tot doel heeft een langdurige sociale impact te creëren in buurten in de buurt van IKEA woonwarenhuizen en ontmoetingsplaatsen.

“De wereld staat voor veel uitdagingen – klimaatverandering, toenemend natuurverlies en toenemende ongelijkheid, om er maar een paar te noemen – maar wij zijn vastbesloten om een deel van de oplossing te zijn. We hebben ervoor gekozen optimistisch te blijven en actie te ondernemen. Het afgelopen jaar hebben we onze activiteiten verder getransformeerd en ons aanbod van producten, diensten en oplossingen uitgebreid om het onze klanten makkelijker te maken duurzamere gewoontes aan te nemen. Zo zijn we overgestapt op plantaardige maaltijden met de lancering van de IKEA plant dog in 14 markten. Het is ook heel bemoedigend dat onze circulaire diensten steeds belangrijker worden voor klanten; het afgelopen jaar hebben we het aantal klanten dat gebruik maakt van onze Buyback & Resell service verdubbeld. Bij onze eigen activiteiten zien we voortdurende vooruitgang in de overstap naar hernieuwbare energie; meer dan 79% van de elektriciteit is nu afkomstig uit hernieuwbare bronnen”, zegt Karen Pflug, Chief Sustainability Officer bij de Ingka Group.

“Hoewel we trots zijn op onze vooruitgang en prestaties in FY23 is er nog veel te doen. Net als vele anderen worden we op onze reis geconfronteerd met uitdagingen en kansen, waaronder technologische vooruitgang en toenemende wetgeving. We zullen echter blijven leiden met nieuwsgierigheid, moed en toewijding om onze acties met de grootste impact te versnellen. Ik ben optimistisch dat we door samen te werken een betere toekomst kunnen creëren voor mens, milieu en ons bedrijf”, voegt ze eraan toe.

IKEA heeft zich verbonden aan de Klimaatakkoord van Parijs en wil bijdragen aan een beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. In november 2023 heeft de Ingka Group haar klimaatdoelstellingen aangescherpt in lijn met de Corporate Net Zero standaard van het Science Based Target initiatief en deze ter goedkeuring voorgelegd aan SBTi. De herziene doelstellingen omvatten de toezegging van het bedrijf om de absolute uitstoot van broeikasgassen door de waardeketen met ten minste 50% te verminderen in 2030 (ten opzichte van onze baseline in 2016) en om uiterlijk in 2050 een netto nul-uitstoot te bereiken. IKEA zal de absolute uitstoot met ten minste 90% verminderen – zonder gebruik te maken van koolstofcompensaties.