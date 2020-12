IKEA, RetourMatras, Renewi openen derde matrasrecycling fabriek

De innovatieve samenwerking tussen IKEA, Renewi en RetourMatras heeft geleid tot de derde RetourMatrasfabriek, welke in de Brabantse plaats Zeeland is geopend. De nieuwe fabriek gaat naar verwachting op jaarbasis ruim 400.000 matrassen recyclen, waarmee de totale recyclingcapaciteit van afgedankte matrassen in Nederland de magische grens van 1 miljoen passeert.

Na de ingebruikname van de locaties in Alphen aan den Rijn en Lelystad draagt ook de opening van deze derde fabriek in Zeeland bij aan het antwoord op de anderhalf miljoen matrassen die jaarlijks in Nederland worden afgedankt. Met het uitbreiden van de recyclingcapaciteit komt een volledig circulaire verwerking van deze afvalstroom steeds dichterbij. Wat nodig is omdat het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) naar alle waarschijnlijk per januari 2021 verplicht dat alle afgedankte matrassen worden gerecycled in plaats van verbrand.

De samenwerking tussen de drie organisaties staat garant voor 100% matrasrecycling waarmee wordt bijgedragen aan een beter milieu en richt zich hiermee op de circulaire economie waarin het hergebruik van grondstoffen centraal staat. Door de matrassen duurzaam te verwerken in plaats van te verbranden komen diverse herbruikbare materialen vrij zoals onder andere metaal, textiel en latex en polyurethaan (PU-schuim), secundaire grondstoffen waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

Aan de marktvraag kunnen voldoen

“De extra capaciteit blijft nodig en deze derde locatie is belangrijk om aan de vraag uit de markt te kunnen voldoen. Met deze fabriek kunnen we nog meer klanten een duurzaam alternatief bieden voor de verwerking van matrassen waarmee we ook nog eens onze eigen CO2 voetafdruk verbeteren. Daarbij is het fijn te zien dat belangrijke marktspelers als IKEA en Renewi ons blijven steunen in de groei en toekomst van RetourMatras.” zegt Nanne Fioole, directeur en mede-eigenaar van RetourMatras.

‘Waste no more’

Meinderdjan Botman, Managing Director Renewi Nederland: “De opening met deze derde RetourMatras fabriek past uitstekend bij onze visie ‘waste no more’ en daarmee onze rol die we willen spelen als verbindende schakel in de circulaire economie. We bieden hiermee een unieke oplossing voor ruim een miljoen afgedankte matrassen die nu middels een duurzame en efficiënte recycling worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen van hoge kwaliteit. Het is mooi om te zien dat samenwerking van partners als IKEA en RetourMatras in de keten ook concrete resultaten oplevert op weg naar een duurzamere samenleving.”

De circulaire economie steunen

Alberic Pater, Country Business Development Manager, IKEA Nederland: “IKEA is in Nederland veruit de grootste verkoper van matrassen en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee over hoe je omgaat met matrassen die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. In 2030 wil IKEA volledig circulair zijn. Dat houdt onder andere in dat 100% van de grondstoffen die we in onze producten gebruiken hernieuwbaar of gerecycled zijn. De samenwerking met RetourMatras en Renewi brengt ons weer een stap verder richting 2030. Alle ingeleverde matrassen kunnen nu gerecycled worden en 90% van de materialen wordt opnieuw gebruikt.”