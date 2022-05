Deze zomer lanceert IKEA een make-over van de bekende BILLY boekenkast. Veranderingen in materiaal en ontwerp verbeteren de kwaliteit en het uiterlijk van de kast. Daarnaast is de vernieuwde BILLY gemaakt van meer hernieuwbare materialen – zoals papierfolie – en het achterpaneel kan nu worden bevestigd met een kliksysteem in plaats van met spijkers. Hierdoor is het mogelijk om de kast te demonteren en opnieuw in elkaar te zetten – wat de levensduur van het product verlengt. Met de make-over van deze icoon zet IKEA een volgende stap om de circulaire mogelijkheden van producten te vergroten. De vernieuwde BILLY is vanaf juli 2022 verkrijgbaar in Azië-Pacific – in de rest van de wereld vanaf januari 2024.

BILLY in een nieuw jasje

IKEA vervangt – zonder in te leveren op krasbestendigheid – de huidige fineerlaag en kunststof randen van de BILLY door papierfolie van hoge kwaliteit. Dit betekent dat in de toekomst het grootste deel van de boekenkast is gemaakt van hernieuwbare materialen. Daarnaast maakt het nieuwe kliksysteem het uit elkaar halen en opnieuw in elkaar zetten van de kast mogelijk en het vervangen van onderdelen eenvoudiger. Hiermee moedigt IKEA mensen aan om de BILLY boekenkast mee te nemen naar een volgende levensfase.

Opvallende houtkleuren

Met de introductie van papierfolie komt IKEA ook met nieuwe kleuren – zoals wit gelazuurd eiken, zwart en donkerbruin eiken, walnoot en berken. Deze nieuwe varianten passen goed bij de verschillende IKEA collecties en zullen de huidige uitvoeringen van de BILLY vervangen. De iconische witte BILLY blijft wel beschikbaar – met de doorgevoerde verbeteringen. De bijbehorende OXBERG deuren krijgen dezelfde upgrade als de BILLY.

Veertig jaar

BILLY is al ruim veertig jaar een van de bestverkochte en meest populaire producten van IKEA. Er werden sinds de lancering in 1978 wereldwijd meer dan 120 miljoen van de boekenkasten verkocht. Met de make-over wordt de BILLY nog tijdlozer en worden er stappen gezet richting meer circulaire mogelijkheden. IKEA heeft als doel om in 2030 enkel nog producten te maken van hernieuwbare of gerecyclede materialen.