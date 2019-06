IKEA kondigt nieuwe samenwerkingen en initiatieven aan op gebied duurzaamheid en gezondheid

IKEA kondigde vandaag nieuwe samenwerkingen, producten en initiatieven aan op de Democratic Design Days 2019 in Älmhult (Zweden), de bakermat van het Zweedse woonwarenhuis. IKEA gelooft dat een mooi en goed design wordt gevormd door te kijken naar de functie, kwaliteit, vorm, duurzaamheid en prijs van een product: democratic design. Dit jaar is er veel aandacht voor duurzame initiatieven. Hieronder een overzicht van alle aankondigingen en nieuwe collecties.

Gerecycled polyester (rPET) | Weggegooid plastic en textiel zijn voor IKEA geen afval maar waardevolle grondstoffen. IKEA wil in 2020 alleen nog maar gerecycled polyester gebruiken in textielproducten. Voordelen hiervan zijn onder andere een lagere uitstoot van broeikasgassen en minder vervuiling van oceanen.

TreeToTextile | IKEA is continu op zoek naar nieuwe duurzame materialen. Met TreeToTextile zet IKEA houtpulp om in textielvezels – een productieproces met relatief minder chemicaliën dan conventionele technieken. Dit project bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Het plan is om over een paar jaar te kunnen starten met de productie van onder andere bedlinnen en gordijnen.

Urban Farming | Samen met industrieel ontwerper Tom Dixon ontwikkelt IKEA producten om zowel binnens- als buitenshuis zelf planten en groenten te kweken. Dixon en IKEA willen met deze samenwerking onder andere voedselverspilling verminderen en mensen nieuwsgierig maken naar de herkomst van voedsel. De eerste producten zijn in 2021 te koop.

SAMMANLÄNKAD | Ruim een miljard mensen wereldwijd hebben geen of weinig toegang tot elektriciteit. Dit levert grote problemen op – van kinderen die niet na zonsondergang kunnen studeren tot medische zorg die onveilig is door een gebrek aan licht. IKEA en de sociale onderneming Little Sun ontwikkelen handige producten op zonne-energie die een duurzaam en onafhankelijk leven mogelijk maken – zoals zonnepanelen die aan een raam zijn te bevestigen. De eerste producten zijn vanaf 2021 te koop bij IKEA.

MUSSELBLOMMA | De producten uit de MUSSELBLOMMA collectie – een tas, twee kussenhoezen en een tafelkleed – zijn gemaakt van gerecycled plastic. Een deel van dit plastic wordt gevangen door Spaanse vissers in de Middellandse Zee. De producten zijn ontworpen door de Spaanse designer Inma Bermúdez, die zich liet inspireren door de oceaan. De collectie is vanaf dit najaar te koop in IKEA winkels in Italië en Spanje en de komende jaren ook in andere landen.

IKEA x World Surf League | IKEA en World Surf League doen samen onderzoek naar het dagelijks leven van surfers. Duurzaamheid en het beschermen van de oceaan is van groot belang voor surfers. Het doel van de samenwerking is bewustzijn creëren rondom klimaatverandering en vervuiling van de oceaan. De partijen maken onder andere een collectie gericht op surfen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van oceaanplastic.

FÖRÄNDRING | FÖRÄNDRING, ‘verandering’ in het Zweeds, is een collectie waarmee IKEA het verbranden van rijststro tegen wil gaan door het te gebruiken als ruw materiaal voor producten. Op die manier draagt IKEA bij aan een schonere lucht. De eerste producten zijn vanaf herfst 2019 beschikbaar in geselecteerde IKEA landen.

GEZOND LEVEN

IKEA FOOD | Augustus 2020 introduceert IKEA een plantaardige, eiwitrijke versie van de bekende Zweedse balletjes. De balletjes zijn gemaakt van plantaardige proteïnen en bevatten ingrediënten als havermout, erwtenproteïne en appel. Ook werkt IKEA aan meer varianten van het plantaardige ijsje dat eerder dit jaar werd geïntroduceerd.

IKEA x Claus Meyer | Samen met Claus Meyer, oprichter van de New Nordic Cuisine en mede-oprichter van restaurant Noma in Kopenhagen, tilt IKEA het food-assortiment naar een hoger niveau. Met deze samenwerking willen IKEA en Meyer consumenten laten zien dat duurzaam voedsel niet alleen beter is voor het milieu, maar vaak ook lekkerder smaakt.

RÖRLIGHET | IKEA en adidas onderzoeken samen hoe zij een actieve leefstijl kunnen stimuleren – vooral bij moeders met jonge kinderen en tienermeisjes. IKEA en adidas gaan op zoek naar slimme oplossingen die thuis sporten makkelijker maken. De eerste RÖRLIGHET producten worden naar verwachting in 2021 gepresenteerd.

BYGGLEK | Kinderen hebben meer behoefte om met hun ouders te spelen en ouders erkennen het belang van spelen voor de ontwikkeling van hun kind. Toch zijn er obstakels; zo wil de ouder een opgeruimd huis, terwijl het kind vrij wil kunnen spelen. IKEA en LEGO zoeken samen naar manieren om spelen makkelijker en leuker te maken voor zowel ouder als kind. De eerste BYGGLEK producten worden verwacht in 2020.

OMTÄNKSAM | Deze collectie is ontwikkeld in samenwerking met ergonomen en fysiotherapeuten voor mensen met een lichamelijke beperking. De collectie biedt comfort en veiligheid op verschillende plekken in huis. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitbreiding van de bestaande collectie met producten voor de badkamer, slaapkamer en keuken. De lancering staat gepland voor mei 2020.

>UPPKOPPLA | IKEA werkt samen met Area Academy en UNYQ om het leven van gamers – een grote groep mensen van alle leeftijden – thuis aangenamer te maken. De drie partijen werken samen aan producten als stoelen, tafels en muis bungees. Ze willen oplossingen vinden voor de fysieke problemen waar gamers dikwijls mee te maken hebben. UPPKOPPLA is vanaf 2020 beschikbaar.