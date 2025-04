Klanten van IKEA Utrecht kunnen vanaf nu transportmiddelen huren om hun aangeschafte producten makkelijk thuis te brengen. Het gaat om een elektrische bakfiets, een elektrische vierwieler met opbergbox en een elektrische fietsaanhanger. Met de introductie van dit huurconcept wil IKEA een oplossing bieden voor klanten die bijvoorbeeld niet in het bezit zijn van een auto of rijbewijs en zo de toegankelijkheid verbeteren. De doe-het-zelf-bezorging in Utrecht is een pilot – het doel is om bij succesvolle resultaten deze service uit te rollen naar andere winkels wereldwijd.

IKEA ziet dat het op dit moment nog niet voor iedere klant gemakkelijk is om in de winkel en via Bestellen & Ophalen gekochte producten mee te nemen naar huis. Bijvoorbeeld omdat niet iedereen in het bezit is van een auto of rijbewijs, of omdat klanten grotere producten aanschaffen dan van tevoren bedacht, zoals gemonteerde meubels in de Tweedekanshoek. Het woonwarenhuis start daarom nu in Nederland, Oostenrijk en Zweden een pilot met de doe-het-zelf-bezorging. Klanten kunnen bij IKEA voor een bepaalde tijd een vervoersmiddel huren waar geen rijbewijs voor nodig is en waarmee ze aangeschafte producten zelf naar huis kunnen brengen.

IKEA Utrecht

In Nederland wordt de pilot uitgevoerd bij IKEA Utrecht. Hier kunnen klanten een elektrische bakfiets, een elektrische vierwieler met opbergbox en een elektrische aanhanger – die geschikt is om mee te wandelen of aan een fiets te bevestigen – huren. Hierna kunnen ze het gehuurde vervoersmiddel weer inleveren bij de vestiging. Klanten kunnen de vervoersmiddelen twee uur huren, IKEA Family leden drie uur.

Eva de la Chambre, Market Manager IKEA Utrecht: “Het is fantastisch om deel uit te maken van deze pilot voor doe-het-zelf-bezorging. Utrecht is een echte fietsstad, en veel klanten komen met de fiets. De oplossingen die we nu testen, zijn perfect voor studenten en andere klanten die hun aankopen zonder auto naar huis willen brengen. Het is belangrijk dat we blijven focussen op de behoeften van de klant en voortdurend zoeken naar manieren om de klantervaring voor iedereen te verbeteren. De doe-het-zelf-bezorging is een fantastische toevoeging aan ons serviceaanbod.”