IJsvogel is een nieuw en uniek vegan waste-free ijs. In deze collab van ijsmakers IJsbaart en bierbrouwerij Bird Brewery wordt gebruik gemaakt van bierbostel, een restproduct uit het brouwproces. Vervolgens wordt via een uniek proces de bierbostel tot melk verwerkt. Dit vormt de basis voor de ijsmix. Deze wordt tot slot op smaak gebracht met een Russian Imperial Stout bier, chocolade en kokos. Het bierbostelijs wordt gelanceerd op 13, 14 en 15 mei tijdens Festivalk bij House of Bird in het Diemerbos.

IJsvogel is het eerste échte bierbostelijs van Nederland. “We hebben het ijs gemaakt van een restproduct; bierbostel. Bierbostel is een restje granen dat overblijft na het brouwen van bier. Dit restje granen is eerst verwerkt tot vegan melk, waarna het de basis is van de ijsmix,” vertelt bedenker Lena Wabeke. Het is – voor zover bij Bird Brewery en IJsbaart bekend – het eerste ijs in Nederland dat op deze manier wordt geproduceerd.

Het idee voor het bierbostelijs is geboren tijdens de stage van Lena Wabeke. Voor haar opleiding Food Innovation is zij gaan onderzoeken wat ze met het bierbostel – een restproduct bij het brouwen – van Bird Brewery kon doen. “Verschillende ideeën zijn uitgewerkt en getest, maar uiteindelijk werden wij allen het meest enthousiast van de optie om melk te maken van de bierbostel,” vertelt mede-oprichter Ralph van Bemmel van Bird Brewery. Dit vormde vervolgens de basis voor het ijs. Samen met de ijsmakers van IJsbaart – bekend van hun vegan ijs – is het vegan bierbostelijs IJsvogel vervolgens in productie gegaan.

IJsbaart x Bird Brewery

De IJsvogel is een collab tussen bierbrouwerij Bird Brewery en de ijsmakers van IJsbaart. Beide jonge bedrijven staan bekend om hun ambachtelijke producten, pure ingrediënten en duurzame visie. In hoog tempo veroveren zij de bier- en ijsmarkt: hun producten zijn op veel plekken te vinden in de horeca en retail. Het bierbostelijs is een prachtige manier om de expertise van beiden te combineren tot een nieuw, innovatief product.

Het bierbostelijs IJsvogel wordt gelanceerd op 13, 14 & 15 mei op het Festivalk bij House of Bird in Diemerbos.