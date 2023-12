Fairphone kondigt met trots aan dat de Fairphone 5 een 10/10-score heeft gekregen op de iFixit-schaal voor repareerbaarheid. Het nieuwste Fairphone toestel, dat in augustus 2023 is uitgebracht, voegt zich bij de Fairphone 2, Fairphone 3 en Fairphone 4 als de enige smartphones wereldwijd die een 10/10-score van iFixit hebben gekregen.

Kyle Wiens, medeoprichter en CEO van iFixit, zegt: “Fairphone’s belofte van vijf Android versie-upgrades en meer dan acht jaar aan beveiligingsupdates met de Fairphone 5 is een gedurfd statement in een industrie gericht op snelle productlevenscycli. Dit is een belangrijke stap in de richting van duurzaamheid en zet een nieuwe standaard voor de levensduur van smartphones. Bij iFixit geloven we in technologie die lang meegaat en Fairphone maakt dat geloof waar. De inspanning van Fairphone om een levensduur van 10 jaar te bereiken is niet alleen indrukwekkend, het is ongeëvenaard.”

Noud Tillemans, CEO van Fairphone: “We zijn blij dat we de maximale iFixit-score van 10/10 hebben gekregen voor onze nieuwe Fairphone 5, een erkenning van de ongeëvenaarde repareerbaarheid. Dit is ons vierde toestel met een 10/10 score en we zijn het enige bedrijf dat deze score ooit heeft ontvangen. Dit is niet alleen een erkenning van onze inzet voor een lange levensduur en duurzaamheid, maar ook een bewijs van de onvermoeibare inspanningen van ons team. Consumenten volledig eigenaarschap en controle over hun producten geven, betekent ook dat ze de mogelijkheid krijgen om ze te repareren als dat nodig is. Deze score van iFixit bevestigt onze visie en ons streven om producten zo lang mogelijk in gebruik te houden, om de 50 miljoen ton e-waste die jaarlijks door de elektronica-industrie wordt geproduceerd te verminderen. Wij geloven in het aansporen van consumenten om hun apparaten te repareren en zo lang mogelijk te gebruiken, het verminderen van elektronisch afval, het gebruik van natuurlijke bronnen en het bijdragen aan een circulaire economie.”

Fairphone onderscheidt zich door het streven naar modulariteit en repareerbaarheid, wat de levensduur van smartphones verlengt. Met de Fairphone 5 heeft het bedrijf dit naar een hoger niveau getild door 10 reserveonderdelen aan te bieden, waaronder afzonderlijke modules voor brede en ultrabrede camera’s, en de simkaart- en SD-kaartsleuven als onderdeel van de bovenste module. Deze extra reserveonderdelen verbeteren de modulariteit van het apparaat, waardoor thuisreparaties toegankelijker worden dan bij eerdere modellen. De uitstekende repareerbaarheid van de Fairphone 5 wordt ook geleverd met een garantie van vijf jaar en garandeert ten minste vijf upgrades van het besturingssysteem na Android 13, zodat de Fairphone 5 soepel en veilig kan blijven werken tot ten minste 2031. Hierdoor krijgen gebruikers in totaal acht tot tien jaar softwareondersteuning.