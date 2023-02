ICE International verduurzaamt haar supply chain en kiest voor klimaatneutraal transport met Rotra.

ICE International ontwikkelt en produceert handgemaakte en tailormade tapijten voor high-end hotels, restaurants, luxe residentiële projecten, privéjachten en jets. Het familiebedrijf heeft vestigingen in Zaltbommel (NL), Dubai, New York en Parijs en werkt voor gerenommeerde ontwerpbureaus als Philippe Starck, Yabu Pushelberg, Hirsch Bedner Associates, Wilson Associates, Jacques Garcia, Zuretti Interior Designers en Richmond International.

Marsha Nota, Project Manager bij ICE International: ‘De veelheid aan eisen aan de totale supply chain omvat naast efficiency en kwaliteit ook duurzaamheid. ICE heeft een ambitieuze strategie met verduurzaming als speerpunt. Voorwaarde voor ons is om te werken met de juiste strategische partners die ons kunnen helpen groeien en verduurzamen door technologie en innovatie. Dit vinden we al enige jaren bij Rotra als onze logistieke partner. Naast dat we met digitaal platform rotraNext onze supply chain efficiënt en slim aansturen verschepen we onze zee- en luchtvrachtzendingen 100% klimaatneutraal met product Rotra Green Footprint. Aan het eind van ieder jaar ontvangen we een officieel certificaat met daarop vermeld het aantal kilogram CO2 dat we hebben gecompenseerd. In 2022 was dat ruim 48.000 kilo! Een prachtig resultaat en een mooie stap in de volledige verduurzaming van onze supply chain door onze samenwerking met Rotra’.

Rotra voert als eerste expediteur in Nederland en België het keurmerk klimaatneutraal gecertificeerd na een succesvolle certificeringsaudit afgenomen door auditor Preferred by Nature. Dit betekent dat Rotra, in navolging van bedrijven als bol.com en Arla Biologisch, voldoet aan de strikte criteria voor een klimaatneutrale organisatie volgens het certificeringsprogramma van internationaal adviesbureau voor duurzaamheid Climate Neutral Group. Een organisatie komt in aanmerking voor deze certificering door haar volledige CO2-voetafdruk te meten, verplicht te reduceren en de restuitstoot te compenseren.