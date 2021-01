HVO zorgt voor enorme besparing van CO2-uitstoot bij Van Heugten Transport

Duurzaamheid wordt ook in de logistieke sector een steeds belangrijker thema. Bedrijven doen er alles aan om hun CO2-uitstoot terug te dringen en vragen ook hun transporteurs om hierin mee te denken. Het internationaal transportbedrijf Van Heugten Transport in Scherpenzeel biedt haar klanten daarom de mogelijkheid om goederen te vervoeren met HVO-brandstof in de tank.

‘Met HVO als brandstof wordt een enorme besparing aan CO2-uitstoot gerealiseerd’, zegt Gijs van den Broek van Van Heugten Transport. ‘Voor nu is dat een prima, schone oplossing. Voor de langere termijn willen wij graag de omslag maken naar waterstof als brandstof voor onze voertuigen.’

Van Heugten Transport verzorgt internationale transporten door bijna heel West-Europa en rijdt dagelijks van en naar Engeland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk. Gijs van den Broek: ‘Wij zijn met name gespecialiseerd in groupage transporten van goederen. Daarbij kijken we samen met onze klanten naar de meest innovatieve en duurzame oplossing op maat en zorgen wij voor een efficiënte en strakke planning. De meeste internationale bestemmingen zijn binnen 24 uur bereikbaar.’

Synthetische diesel

Steeds meer klanten van het bedrijf zoeken naar manieren om hun CO2-uitstoot te verminderen. Van Heugten Transport biedt daarom onder meer transporten met HVO-brandstof aan. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Dit is een synthetische diesel die wordt gemaakt van afval- en reststromen, waarbij de biomassa wordt behandeld met waterstof. HVO is een directe vervanger voor fossiele dieselolie, die zonder aanpassingen aan voertuigen gebruikt kan worden.

Samenwerking met stakeholders

Van den Broek: ‘In de periode tussen 2009 en 2014 hebben we al diverse maatregelen genomen om onze CO2-uitstoot te reduceren met 20 procent. Daarvoor zijn wij destijds Lean & Green gecertificeerd. Om nog grotere stappen te zetten in het terugdringen van onze CO2-uitstoot zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met onze stakeholders. Want er zijn meerdere alternatieven, maar daar hangt een prijskaartje aan. Als klanten hun CO2-uitstoot willen verminderen, is het ook rechtvaardig dat zij bijdragen in de kosten die dit met zich meebrengt. Wij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor rijden op LNG of CNG of elektrisch rijden. Maar bij LNG en CNG heb je te maken met erg fluctuerende brandstofprijzen, terwijl elektrische trucks enorm duur zijn en ook geen grote actieradius hebben. Daarom vind ik HVO-brandstof op dit moment het beste alternatief.’ HVO is vermengbaar met dieselolie, waardoor diverse soorten blends kunnen worden aangeboden. Wie kiest voor HVO 100 kan een CO2-besparing van bijna 100 procent realiseren.’ Eén van de klanten van Van Heugten Transport die al is overgestapt op HVO-brandstof, is Modiform in Leusden. Dit bedrijf in kweek- en verpakkingsproducten heeft zichzelf opgelegd om in 2025 CO2-neutraal te produceren en distribueren.

Waterstof

Voor de langere termijn verwacht Van den Broek dat waterstof de belangrijkste brandstof gaat worden voor het wegtransport. ‘Rijden op waterstof is technisch mogelijk en bovendien komt er geen CO2-uitstoot bij vrij. Daarom heb ik hier hoge verwachtingen van. Wij zijn ook één van de deelnemers aan de Werkplaats Waterstof Regio Foodvalley, waarin een aantal partijen die actief zijn met waterstofmobiliteit zich hebben verenigd. Het rijden op waterstof staat nu nog in de kinderschoenen, maar naar mijn mening is dat op dit moment de enige echte serieuze optie voor de toekomst van de transportsector.’

Auteur: Gerben van den Broek. Dit artikel is eerder gepubliceerd in Regio in Bedrijf.