Waarom komt de transitie naar zero emissie in transport en logistiek zo moeizaam van de grond en wat er moet gebeuren om meer CO2 te besparen? Deze vraag staat centraal in de nieuwe sectorstudie ‘Inzetten op zero emissie alleen is niet voldoende voor realiseren CO2-ambities’ van TVM verzekeringen, ING en Panteia.

70% minder CO2 uitstoot lukt niet in 7 jaar

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen heeft de hoogste prioriteit. Deze bewustwording dringt steeds meer door bij beleidsmakers en ondernemers. De transitie naar zero emissie vervoer in de transport- en logistieke sector gaat echter moeizaam. En enkel inzetten op zero emissiebeleid is onvoldoende om de CO2-reductie doelstellingen van 2030 te halen. Er is meer nodig. De studie laat zien wat de situatie is en wat er wel al kan.

Ronald Kuipers, commercieel directeur TVM Nederland: “Voor veel transportbedrijven is de aanschaf van zero emissie voertuigen nog een stap te ver aangezien de aanschafkosten voor dit soort voertuigen hoog zijn, de actieradius beperkt is en de oplaad- en tankvoorzieningen nog ondermaats zijn. Maar er zijn andere mogelijkheden om CO2 te reduceren, die interessant kunnen zijn voor meer bedrijven.”

Aan de slag met energie transitie en CO2-reductie

Waar het in de sector aan ontbreekt is handelingsperspectief. Deze sectorstudie laat zien wat transportondernemers nu al kunnen doen, door breed in te gaan op de mogelijkheden voor CO2-reductie in transport en logistiek. Een belangrijk onderdeel hierbij is de transitie naar zero emissievoertuigen, maar ook brandstofbesparing door beter rijgedrag, betere planning en aerodynamische toepassingen (truck van de toekomst) komen aan bod. Daarnaast ligt er nog veel ongebruikt potentieel om de CO2 in de transport- en logistieke sector terug te dringen, maar die door allerlei wetgeving of andere focus nauwelijks worden benut.

Machiel Bode, sector banker Transport, Logistiek & Mobility bij ING Nederland : “Er is groot potentieel voor CO2-reductie dat ingezet kan worden voordat het omslagpunt voor grootschalige inzetbaarheid van zero-emissie voertuigen in zicht is. Dat vergroot de slagingskans van de uitdagende ambitie om in 2030 70% CO2 gereduceerd te hebben.”

Breder durven kijken

De opgave waar de sector logistiek en transport voor staat is gigantisch en kan alleen gerealiseerd worden als alle stakeholders samenwerken om het doel te bereiken. Dit betekent dat ook beleidsmakers nodig zijn om de juiste kaders te scheppen en de CO2-uitstoot in de transport- en logistieke sector terug te dringen. Breder durven kijken en echte CO2-besparingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, omarmen en stimuleren. Dat vraagt dus om een andere manier van denken, met een open mind en kijkend naar het hele speelveld.