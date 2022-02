Ontwikkelend bouwer Plegt-Vos start dit voorjaar als eerste in Nederland met de productie van kant-en-klare, duurzame woningen in een volledig gerobotiseerde Huizenfabriek in Almelo. Door de innovatieve en volledig gerobotiseerde manier van bouwen, realiseert Plegt-Vos vanaf de productiestart 35% CO2-reductie. Door overschakeling op houten in plaats van betonnen casco’s in 2023, loopt de CO2-reductie naar verwachting op tot 80%. Aanvullend zorgt deze industriële manier van bouwen – waarin bouwen assembleren wordt – ervoor dat er nauwelijks nog sprake is van bouwafval. Dit daalt door bouwen in de Huizenfabriek met maar liefst 70%.

De reductiecijfers bij aanvang van de productie, gebaseerd op vergelijkingen tussen traditioneel gebouwde woningen en gerobotiseerd gebouwde woningen uit de Huizenfabriek, zijn gevalideerd door onafhankelijk onderzoeksinstituut TNO.

Theo Opdam, directeur-eigenaar Plegt-Vos, zegt hierover: “We zijn heel blij met de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek door TNO. Dit bevestigt dat de Huizenfabriek niet alleen sneller en goedkoper is dan traditionele bouw maar ook heel veel duurzamer. De besparing van 35% CO2-emissie per woning staat gelijk aan ruim 1 keer de aarde rondrijden met een benzineauto”.

Traditioneel versus Industrieel

Plegt-Vos vergeleek de CO2-uitstoot in de productie- en bouwfase, inclusief gebruikte materialen en transport, van een traditioneel gebouwde woning met die van een woning gebouwd in de eigen Huizenfabriek. Ook is het verschil in impact onderzocht van betonnen casco’s versus houten casco’s. Dit onderzoek is onlangs gevalideerd door TNO. De CO2-besparing wordt gerealiseerd door:

toepassing van bio-based materialen (voornamelijk hout);

efficiënter transport door prefabricage;

slimmer ontwerp en hierdoor minder materiaalgebruik;

CO2-opslag in het hout van de woningen.

Gerobotiseerde fabriek

Met de slimme oplossing van de moderne gerobotiseerde fabriek geeft Plegt-Vos antwoord op de groeiende behoefte aan meer en betaalbare woningen in Nederland. Theo Opdam: “We geven de keten op een nieuwe manier vorm en beperken verspilling tot het minimum. Onze robots zorgen voor snelheid en kwaliteit waarmee we het bouwproces sneller, betaalbaarder én duurzamer maken.”

De fabriek produceert naast kant-en-klare woningen en woningcomponenten voor grondgebonden woningen en appartementsgebouwen, ook standaard renovatie- en verduurzamingsoplossingen voor bestaande bouw. Dit zijn volledige woningen tot woningdelen zoals gevels, daken, binnenwanden en complete badkamers. Alles wordt compleet en kant-en-klaar vanuit de fabriek geleverd. Doordat het gehele bouwproces in de fabriek wordt geïntegreerd, kan op de bouwlocatie de woning in slechts enkele dagen tijd afgemonteerd worden.

De eerste fabriekshal die dit voorjaar in productie gaat, start met een capaciteit van 30 woningen per week. De komende vijf jaar breidt Plegt-Vos de Huizenfabriek uit naar vijf fabriekshallen waarmee vanaf medio 2026 tot circa 10.000 woningen per jaar worden gebouwd. De betaalbaarheid wordt gegarandeerd doordat er vooraf meer zekerheden zijn over kosten en kwaliteit vanwege de geconditioneerde en gecontroleerde omstandigheden.