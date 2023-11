Met de keuze van gemeente Utrecht voor het plan Leeuwepoort gaat gebiedsontwikkelaar AM 112 zeer duurzame koopwoningen ontwikkelen en realiseren. Leeuwepoort is één van de laatste deelplannen van de gebiedsontwikkeling Leeuwesteyn aan de westkant van de Domstad.

Leeuwepoort is een plan dat zich aan de buitenzijde voegt binnen de stedenbouwkundige opzet van de bestaande wijk. Met een ingetogen art-deco stijl is de architectuur typisch Leeuwesteyn. Aan de binnenzijde heeft het plan een bijzonder natuurlijke uitstraling. De woningen hebben houten gevels en er is veel groen voorzien in drie aan elkaar gekoppelde binnentuinen. Door de inrichting met biobased materialen wordt dit een natuurinclusieve plek voor mens en dier.

Hout als duurzame drager

In het plan Leeuwepoort staat biobased bouwen centraal. De woningen worden volledig uitgevoerd met een houten draagconstructie, geïsoleerd met zoveel mogelijk biobased materialen zoals stro en vlas en voorzien van circulaire materialen in de gevels en afbouw. De positieve milieu-impact is hierdoor groot. Het totale plan slaat anderhalf keer meer CO2 op dan de productie van alle materialen bij elkaar uitstoten tijdens de gehele levensduur. Leeuwepoort is hiermee een koploperproject in de stad Utrecht en past bij AM’s duurzaamheidsambitie om in 2035 klimaatpositief te ontwikkelen.

Naast duurzaamheid is ook de betaalbaarheid voor een brede doelgroep een belangrijk speerpunt in deze gebiedsontwikkeling. Het plan bestaat voor de helft uit appartementen in het betaalbare segment. Aanvullend zijn er in het plan ook middelgrote en grote eengezinswoningen opgenomen om zo een goede woningmix voor een brede doelgroep in Leeuwesteyn te realiseren. Geïnteresseerden kunnen nu al terecht op de website Leeuwepoort.nl.

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): “Dit is een mooie volgende stap in de ontwikkeling van een bijzondere en fraaie wijk in onze stad. Ik ben erg blij met de ambities in dit plan als het gaat om natuurlijke schoonheid, duurzaamheid én betaalbaarheid. Zo werken we samen verder aan het bouwen van energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen en houden we oog voor de kwaliteit van de omgeving nu en in de toekomst.”

Naast gebiedsontwikkelaar AM bestaat het team van plan Leeuwepoort uit onder meer Studio Ard Hoksbergen, Deltavormgroep, BAM Wonen, Merosch, Alba Concepts, Loo Plan, VERO Digital en Basalt.