De voedingswaarde van met name huismerk vleesvervangers is de afgelopen twee jaar verbeterd. Vooral het zoutgehalte is flink verlaagd. Vorige maand liet ProVeg al zien dat 54% van de vleesvervangers die lijken op vlees, inmiddels voldoet aan het zoutcriterium van het Voedingscentrum. Uit de zojuist gepubliceerde diepte-analyse van de data blijkt nu dat huismerk vleesvervangers het beste scoren. Steeds meer vleesvervangers zijn daarmee een gezondere keuze dan het vlees dat zij vervangen.

Hoewel vleesvervangers over de hele linie vooruitgaan en beter scoren dan vlees, deden sommige merken het beter dan anderen. Met name de supermarkt-huismerken komen goed uit de bus. Het Lidl huismerk scoort veruit het beste: 10 van de 11 onderzochte producten (91%) voldoet aan alle criteria van de Schijf van Vijf. Lidl wordt op de voet gevolgd door Aldi, Garden Gourmet, Go Vega! (het huismerk van de Superunie supermarkten) en Jumbo. Al deze huismerken scoren gemiddeld beter dan onbewerkt dierlijk vlees.

Martine van Haperen, expert voeding en gezondheid bij ProVeg: “We zien dat steeds meer supermarkten beleid voeren op het gezonder maken van hun vleesvervangers. Lidl is hierin een koploper,

zowel wat assortiment als de communicatie daarover betreft.”

Vleesvervangers gezonder dan rood en bewerkt vlees

Vleesvervangers blijken in veel gevallen een gezondere keuze te zijn dan het vlees dat ze vervangen, zeker waar het om rood en bewerkt vlees gaat. Plantaardige burgers, rulgehakt, gehaktballetjes, nuggets, worst, shoarma en spek scoren gemiddeld beter op de criteria van het Voedingscentrum voor vleesvervangers dan vergelijkbare dierlijke vleesproducten. Bij shoarma en nuggets hebben de plantaardige producten een vergelijkbare score met de dierlijke. Alleen bij vers gehakt, kipstukjes, kipfilet en schnitzel scoren de dierlijke vleesproducten gemiddeld iets beter. Ook in deze categorieën zijn echter veel vleesvervangers die voldoen aan alle criteria van de Schijf van Vijf en die dus passen in een gezond voedingspatroon.

Meer producten in de Schijf van Vijf

Sinds de vorige editie van dit onderzoek in 2023 is het aandeel vleesvervangers in de dataset dat voldoet aan de Schijf van Vijf criteria voor vleesvervangers bijna verdrievoudigd van 9% naar 26%. Bij de criteria die te maken hebben met het risico op leefstijlziekten (zout, suiker en verzadigd vet), voldoet zelfs 35% van de vleesvervangers. Van de onderzochte dierlijke referentieproducten voldoet maar 11% hieraan.

Van Haperen: “Voor retailers en de foodservice sector duidt deze ontwikkeling op een strategische kans. Het opnemen van plantaardige alternatieven in het assortiment kan zowel bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen als inspelen op de groeiende vraag naar gezondere voedingsopties, zonder concessies te doen aan het aanbod van eiwitrijke producten.”