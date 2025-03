Hub010 en Vlot Logistics nemen een nieuw laadplein in gebruik in de Rotterdamse Waalhaven. Met de komst van de zero emissie zones in de randstad willen beide bedrijven tijdig gereed zijn om met voldoende schaal aan de vraag te kunnen voldoen. Het laadplein zal in gebruik worden genomen voor het uiteenlopend elektrisch wagenpark en zal collega transportbedrijven faciliteren door de laadinfra beschikbaar te stellen. Twee intensieve jaren van planning en gesprekken met installateurs, de netbeheerder en leveranciers van laadpalen, zonnepanelen, batterijcontainers en transformatoren gingen vooraf aan de aanleg van een compleet nieuw en toekomstbestendig laadplein aan de Bijlstraat in de Rotterdamse Waalhaven.

Een projectteam werd gevormd onder leiding van hoofdaannemer Croon Wolter Dros. De opdracht? Een flexibel laadplein voor de elektrische trucks van Vlot Logistics die ten dienste rijden van Hub010. Nagenoeg een jaar duurde de realisatie van het plein dat zorgt dat het elektrische wagenpark zowel op AC als op 300 kW DC kunnen chargen. Ook is er geanticipeerd op de groei van de e-vloot en ligt er bekabeling in de grond voor uitbreiding op termijn. Naast het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het warehouse is er een batterijcontainer in gebruik genomen om de cirkel rond te maken.

Op de Bijlstraat in Rotterdam is het een komen en gaan van toeleveranciers die de bouwhub van Hub010 inzetten om vanaf daar hun materialen emissieloos de stad in te krijgen. De ideale strategische ligging ten opzichte van het centrum van Rotterdam, maar toch ook dicht bij de ring A15, zorgt ervoor dat materialen vanaf de hub snel op de plaats van bestemming komen. Vlot Logistics verzorgt met een vloot van volledig elektrische vrachtwagens voor de last mile leveringen aan bouwplaatsen en bedrijven. Vanwege het diverse wagenpark met zowel elektrische kraanwagens als kooiapen is er voor elk type werk een oplossing. Maar deze voertuigen moeten wel snel en efficiënt gecharged kunnen worden.

Woordvoerder Rudolf Vlot van Vlot Logistics: “Het elektriciteitsnet in Nederland wordt met de dag voller. In heel veel gebieden is er al geen aansluiting meer te krijgen. Wij zijn erg blij dat we tijdig met dit project zijn begonnen zodat Hub010 en Vlot Logistics kunnen groeien in de aankomende jaren. Het was niet altijd eenvoudig en we hebben best wat tegenslag gekend. Zo duurde de vergunningsprocedure langer dan verwacht en was het lastig om een transformator met de juiste capaciteit te bemachtigen. Des te mooier is het resultaat nu alles operationeel is. Elke truck rijdt met een volle accu hier het terrein af. We zijn ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin staan van de transitie en met dit laadplein kunnen we onze ambities goed vormgeven. We staan gesteld voor de toekomst.”

De laadinfra op Bijlstraat 2 in Rotterdam is tijdens kantoortijden ook opengesteld voor collega transportbedrijven. Zo dragen we bij aan een sterkere samenwerking binnen de sector en werken we gezamenlijk aan duurzame en efficiënte logistiek

Foto: copyright: Cees van der Wal Fotografie