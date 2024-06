HP Inc. presenteert vandaag een nieuw onderzoek in samenwerking met Oxford Economics waaruit blijkt dat wereldwijd leiders enthousiast zijn over het gebruik van technologie en AI om belangrijke doelstellingen te behalen op het gebied van Duurzaamheid en Digitale gelijkheid. Uit het onderzoek onder zakelijke en bestuurlijke leiders in 10 landen bleek dat 3 van de 4 leiders geloven dat technologie de sleutel is tot het vergroten van economische kansen (76%) en dat AI zal helpen om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid en sociale impact (76%).

Verder geven zakelijke leiders aan dat zij AI al gebruiken of dat ze van plan zijn dit in de komende 1-2 jaar te doen voor het verbeteren van de toegang tot digitaal onderwijs (90%), personeelsontwikkeling (89%) en diversiteit van het personeelsbestand (86%).

“We zien enorme mogelijkheden voor AI om mensen in staat te stellen meer betekenis te geven aan werk en creatie”, zegt Stephanie Dismore, Managing Director en Senior Vice President, HP Northwest Europe market. “Van data scientists in Kenia die onze workstations gebruiken om lokale boeren te helpen weerbaarder te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, tot beginnende tech-gebruikers die AI-pc’s gebruiken om hen te helpen weer aan het werk te gaan. Er is geen tekort aan toepassingen om onze gemeenschappen vooruit te helpen.”

Digitale gelijkheid bevorderen voor 150 miljoen mensen in 2030

Ongeveer een derde van de wereldbevolking is nog altijd offline, wat de wereld elk jaar miljarden dollars kost aan verloren BBP. De digitale kloof is sinds de komst van technologie gegroeid en AI speelt een belangrijke rol in het verkleinen van de verschillen, mits op de juiste wijze en plekken wordt ingezet.

“Iedereen verdient een kans om toegang te krijgen tot de tools om te kunnen groeien in de digitale economie”, zegt Erik Moltzen, Sustainability Manager HP Benelux. “We weten dat technologie kan bijdragen aan gelijkheid en een krachtig middel om vooruitgang te stimuleren. Maar om de digitale kloof in onze snel ontwikkelende wereld echt te verkleinen, moeten we mensen ook uitrusten met de vaardigheden om technologie te gebruiken. Ook lokaal geven we hier invulling aan. Een goed voorbeeld is de samenwerking van HP met KPMG en War Child afgelopen jaar. War Child biedt hulp aan kinderen uit conflictgebieden op verschillende manieren. Met hun gratis digitale onderwijsplatform ‘Can’t Wait to Learn’ ondersteunen ze de doorontwikkeling van kinderen in het onderwijs, die door conflict hier geen toegang tot hebben. KPMG en HP, hebben samen een donatie gemaakt aan het programma van War Child om verdere ontwikkeling te ondersteunen. Zo proberen KPMG en HP, samen meer lokale aandacht te brengen aan het programma onder de Oekraïense Gemeenschap in Nederland.

De locale activiteiten sluiten aan bij HP’s wereldwijde inzet zoals gepubliceerd in het nieuwe Sustainable Impact report, dat vandaag is gepubliceerd. HP heeft de digitale gelijkheid voor meer dan 45 miljoen mensen versneld sinds 2021, bijna een derde van de doelstelling om tegen 2030 in total meer dan 150 mensen te bereiken.

De snelle vooruitgang is het resultaat van innovatieve partnerschappen met belangrijke organisaties die oplossingen op maat creëren waarbij prioriteit wordt gegeven aan die doelgroepen en gemeenschappen die het meeste risico lopen om de digitale kloof te ervaren.

In 2023 heeft HP:

Digitale gelijkheid ondersteund die door tien organisaties in Maleisië, Zuid-Afrika en Mexico zijn ontwikkeld met de Digital Equity Accelerator, zoals verbeteringen in digitale geletterdheid om toegang te krijgen tot werkgelegenheid, toegang tot educatieve hardware en software op scholen en ontwikkeling van digitale platforms om de gezondheidszorg te verbeteren. In totaal bereikte de Digital Equity Accelerator in 2023 6,4 miljoen mensen.

Meer dan 100 Digital Hubs gelanceerd, in samenwerking met World YMCA, om digitale programmering en geletterdheid te ondersteunen. De West Orem Digital Hub bijvoorbeeld, die wordt aangeboden door YMCA Houston in Texas, is bedoeld om de gemeenschap meer toegang te geven tot educatieve, economische en sociale mogelijkheden voor jongeren, ondersteunende diensten voor gezinnen en digitale alfabetiseringscursussen voor ouder wordende leden van de gemeenschap. In 2023 werden wereldwijd meer dan 500.000 mensen bereikt.

Twee NABU HP Creative Labs geopend, in de VS en de Filippijnen, waardoor kunstenaars en auteurs de beschikking kregen over technologie om elk jaar honderden boeken voor kinderen in lokale talen te schrijven en te illustreren. De gratis boeken hebben 1,9 miljoen kinderen in 2023 geholpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen, een band met cultuur en lees- en schrijfvaardigheden, een belangrijke bouwsteen voor deelname aan de digitale economie.

Vaardigheden ontwikkelen te midden van de opmars van AI

Zowel zakelijke als overheidsfunctionarissen noemen een gebrek aan vaardigheden als belangrijkste belemmering voor het behalen van belangrijke organisatiedoelen, alleen economische volatiliteit staat hoger genoteerd.

Uit HP’s wereldwijde werkplekonderzoek, de Work Relationship Index, blijkt dat bedrijfsleiders veel meer vertrouwen hebben in de voordelen die AI zal brengen voor de productiviteit van werknemers dan de werknemers zelf,” zei Stephanie Dismore, Managing Director en Senior Vice President, HP Northwest Europe market. “Daarom is het van essentieel belang dat bedrijven zo snel mogelijk beginnen te investeren in AI-gebaseerde vaardigheidstrainingen om niet alleen zakelijk succes te garanderen, maar ook voortdurende groei en betrokkenheid van werknemers.

Het opbouwen van vaardigheden is een essentieel onderdeel van HP’s digitale equity programma. Daarom breidt HP zijn doelstelling uit om 2,75 miljoen gebruikers te interesseren voor het gratis programma HP LIFE voor het opbouwen van vaardigheden. Het programma van de HP Foundation heeft al meer dan 1,2 miljoen gebruikers de kans gegeven om economische kansen te benutten of een bedrijf te starten.

HP neemt nieuwe initiatieven om de verantwoorde toegang tot en het verantwoorde gebruik van AI uit te breiden: