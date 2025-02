‘Linnen Beyond Fashion’ is een uniek meerjarenproject van Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon waar boer, ontwerper en verwerker samenwerken en bouwen aan de lokale vlasketen. Ontwerpers worden opgeleid om de waarde van vlas te begrijpen en ermee werken. De eerste drie deelnemers zijn House of Denim/Jean School Amsterdam, Petra Laaper en Florian Regtien. Een divers gezelschap dat de diversiteit en de schoonheid van het materiaal gaat vertalen in hun ontwerpen, maar ook de schaalbaarheid is hierin een belangrijke focus. Zij zullen een krachtig statement maken om vlas weer als basis voor duurzaam textiel neer te zetten.

Geselecteerde ontwerpers

Deze ontwerpers en organisaties gaan de komende negen maanden onder begeleiding van textielexpert Maaike Gottschal ontwerpen met de vlasoogst 2024 uit Rhoon. House of Denim gaat zich met de Jean School inzetten om het vlas en het ambacht bij de nieuwe generatie ontwerpers te onderwijzen en het vlas introduceren bij gerenommeerde en gevestigde denim brands. Beeldend kunstenaar Petra Laaper gaat vooral in op de sculpturale mogelijkheden van het materiaal. Florian Regtien gaat een statement maken en zijn generatie meenemen in traditionele en authentieke ambacht.

Programmamanager Jeanette Verdonk: “We hebben gekozen voor partijen die veel in hun mars hebben. Naast baanbrekend werk en onderzoek verwachten we ook dat de deelnemers komen met een eenvoudig te reproduceren product waar we de markt mee kunnen verkennen. Devastator in Rotterdam, de Denim City Store in Amsterdam en Het Nieuwe Instituut hebben al aangegeven dat ze uitkijken naar producten die voortkomen uit het project en eventueel verkocht kunnen worden.”

Uit veel aanmeldingen voor ‘Linnen Beyond Fashion’ zijn drie partijen gekozen. Textielexpert Maaike Gottschal licht toe: “House of Denim heeft in samenwerking met Jean School een selectie gemaakt van vier aanstormende talenten die aan Linnen Beyond Fashion gaat deelnemen. De Jean School is de enige school in de wereld waar studenten opgeleid worden tot duurzame designers en product developers met de focus op de spijkerbroek en denim.” Mariette Hoitink van stichting House of Denim: “De principes van House of Denim zijn gebaseerd op duurzaamheid, circulariteit, vakmanschap, innovatie en creativiteit in de denim en textielwereld. We gaan samenwerken om de industrie en talenten te betrekken bij het vlasproject zoals aanwezigheid op Denim Days Festival en Kingpinsshow, de denim stoffenbeurs.”

House of Denim is de overkoepelende not for profit organisatie die o.a Denim City als locatie en in samenwerking met het ROC van Amsterdam Jean School heeft ontwikkeld. Educatie en talent ontwikkeling is een speerpunt om het vlas weer onder jonge makers te brengen.

Maaike Gottschal: “We verwachten dat Petra Laaper het uiterste haalt uit de sculpturale mogelijkheden die vlas en linnen hebben. Werk wat vele andere kunstenaars kan inspireren om ook met vlas te willen werken. We geloven dat Florian Regtien met zijn ongelofelijke experimenteerdrift een ons en velen anderen gaat verrassen. Hij maakt werk wat de jonge generatie aanspreekt en zal de mogelijkheden en zichtbaarheid van het vlas uit Rhoon veel goeds doen.”

Schaalbaarheid en biodiversiteit

Vlas is een natuurvriendelijk, duurzaam gewas en goed voor de biodiversiteit en gebruikt ook nog weinig water. Nergens in Nederland wordt er op zo’n grote schaal natuurinclusieve landbouw bedreven als in het Buijtenland van Rhoon. Sinds vijf jaar is vlas op grote schaal terug in de teeltplannen van de boeren, gezamenlijk telen de boeren zo’n 35 hectare. Natuurinclusief telen betekent geen gebruik van insecticiden, samenwerken met de natuur en een divers teeltplan met rustgewassen en vlinderbloemigen. Het duurzame oer-Hollandse vlas is een van de cultuurhistorische gewassen die is teruggekeerd en het heel goed doet in Rhoon. Dat is niet gek, want tot en met de jaren zeventig was de vlasindustrie groot in Rhoon en Poortugaal.

Jeanette Verdonk, Programmamanager Buijtenland van Rhoon: “We kijken uit om samen met deze ontwerpers de schoonheid en de mogelijkheden van het vlas weer op de kaart te zetten in Nederland. Het is natuurlijk te bizar dat een duurzaam, oer-Hollands en oersterk gewas volledig is verdwenen uit de textielindustrie en van de akkers. Ons vlas gaat nu naar de wereldmarkt naar China en India. En wij halen textiel gemaakt van vervuilend katoen en synthetische stoffen, gemaakt in lagelonenlanden, weer naar Nederland. Dit is de omgekeerde wereld. Ons doel is om een krachtig statement te maken naar de industrie. Slechts 0,4% van het hedendaagse textiel in de wereld is linnen. We hebben grote gevestigde partijen nodig die met ons gaan samenwerken. We werken samen met het gerenommeerde familiebedrijf Van de Bilt Vlas en Zaden, een bedrijf dat een begrip is in de internationale vlasmarkt.“

Programma verloop Linnen Beyond Fashion

De ontwerpers krijgen de komende negen maanden een volledige onderdompeling in het vlas onder leiding van textielexpert Maaike Gottschal. Maaike is expert op het gebied van handmatige textieltechnieken gerelateerd aan het ontwerpen, vervaardigen en repareren van textiel en zal de ontwerpers introduceren in het werken met vlas en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt voor het maken van unieke stoffen en ontwerpmethodes. De ontwerpers krijgen een introductie in het telen van vlas door veldbezoeken aan en kennismaking met de boeren uit het Buijtenland van Rhoon. De veldbezoeken starten in april, dan wordt het vlas gezaaid en ze volgen het hele proces van bloei, pluk tot het dauwrotten. In september zijn de prototypes gereed en in oktober tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week worden de ontwerpen gepresenteerd en opent de Open Call voor 2025.

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

De gebiedscoöperatie heeft als doel om het Buijtenland van Rhoon verder te ontwikkelen als gebied waar natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. De 23 leden zetten zich in voor een mooi cultuurlandschap, met bijzondere vogels en akkerflora. Nergens in Nederland wordt op deze schaal en in deze intensiteit natuurinclusieve landbouw bedreven.

Foto: Lancering eerste deelnemers van het meerjarenproject ‘Linnen Beyond Fashion’ in het Buijtenland van Rhoon, van links naar rechts: House of Denim/Jean School, Maaike Gottschal, Jeanette Verdonk, Petra Laaper en Florian Regtien. Foto: Jacqueline Fuijkschot