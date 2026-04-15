Op Cleantech Park Arnhem is de overzichtsexpositie van kunstenaar Gijs Schalkx officieel geopend. Als eerste Artist in Residence op het park presenteert hij een tentoonstelling waarin kunst en technologie samenkomen en bezoekers worden uitgedaagd anders te kijken naar energie, mobiliteit en innovatie. Centraal in de expositie staat zijn nieuwste werk: een elektrisch ondersteunde luchtfiets. Net als zijn eerdere projecten – zoals een motor op slootgas en een auto op afvalplastic – balanceert het werk tussen functionaliteit en absurdisme. Juist die combinatie zet aan tot nadenken over hoe vanzelfsprekend onze technologische oplossingen eigenlijk zijn.

De tentoonstelling kwam volledig tot stand op het park zelf. In zijn atelier ontwierp, bouwde en testte Schalkx zijn installaties eigenhandig. Zijn experimentele werkwijze, waarin ook mislukking een rol speelt, maakt het proces net zo belangrijk als het eindresultaat.

Volgens directeur Jet van Zwieten voegt de aanwezigheid van een kunstenaar een belangrijke dimensie toe aan het park: “Op ons park werken bedrijven aan technologische innovaties voor een duurzame toekomst. Een kunstenaar als Gijs voegt daar een belangrijke dimensie aan toe. Hij stelt vragen die technici soms vergeten te stellen: waarom doen we dit eigenlijk, en voor wie?”

Ook curator Angelique Spaninks benadrukt de kracht van het werk van Schalkx: “Zijn voertuigen zijn herkenbaar, maar toch anders. Ze ontlokken eerst een glimlach en roepen daarna serieuze vragen op over hoe vanzelfsprekend onze mobiliteit is geworden.” Volgens haar zit juist in het ongepolijste en soms onhandige karakter van zijn werk de kracht: “Zijn werk opent een andere manier van kijken en denken.”

foto: v.l.n.r. Gijs Schalkx, Angelique Spaninks (curator) en Jet van Zwieten (directeur). Fotograaf: Michele Giebing