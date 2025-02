Het Europese snellaadbedrijf Fastned, en de Vermaat Groep, specialist in hoogwaardige horecaconcepten, kondigen een meerjarige samenwerking aan. De samenwerking richt zich op het neerzetten van een hoogwaardig horeca- en retailconcept bij verschillende snellaadstations van Fastned langs Europese snelwegen.

Met de samenwerking willen Fastned en Vermaat een horecaconcept langs de snelweg neerzetten dat voorziet in de behoefte van huidige en toekomstige elektrische rijders en weggebruikers. De duurzame missie van Fastned wordt vertaald in het assortiment en de inrichting van de winkels. Bezoekers vinden in de winkels een assortiment aan kwalitatieve en gezondere producten naast het meest gangbare assortiment. Fastned en Vermaat willen gasten graag verse en kwalitatieve alternatieven aanbieden als gezondere maaltijd of snack.

Innovatie en kwaliteit

“Wij zijn trots op deze samenwerking met Fastned waarin wij een passend horecaconcept langs de snelweg ontwikkelen. Beide partijen staan voor innovatie en kwaliteit, wat straks duidelijk zichtbaar zal zijn in zowel het aanbod als de locaties,” aldus Ingrid van Leeuwen, Formule Directeur Vermaat Groep.

“Met het nieuwe Fastned-winkelconcept en de samenwerking met Vermaat brengen we de kwaliteit van gemaksvoorzieningen langs de snelweg naar een hoger niveau. Bij Fastned draait de beste laadervaring niet alleen om het opladen van je auto, maar ook van de reiziger. Dankzij de uitgebreide horeca-ervaring van Vermaat en hun klantgerichte aanpak kunnen we onze gasten een hoogwaardige winkelervaring bieden. Vermaat’s expertise in foodservice stelt ons in staat om kwaliteit en een zorgeloze ervaring te bieden aan bezoekers die volledig aansluit bij wat mensen gewend zijn van Fastned. We kijken ernaar uit om bezoekers te verwelkomen in onze winkels”, vertelt Luuk Valk, Retail Development Manager bij Fastned.

Over Vermaat

Wij zijn Vermaat, specialist in horeca op maat. Met een team van getalenteerde, culinaire professionals werken we elke dag aan creatieve oplossingen voor de horeca- en retailmarkt. Als toonzetter in de wereld van eten en drinken gaan we voor een unieke totaalbeleving voor onze gasten, opdrachtgevers en businesspartners. Dit doen we voor bedrijven, ziekenhuizen, musea, luchthavens, pretparken, evenementen en nog zo veel meer. In binnen- én buitenland, met de allergrootste zorg voor mens en klimaat. Zo creëren we toonaangevende concepten, met de touch van Vermaat.

Over Fastned

Fastned versnelt de transitie naar elektrisch rijden. Sinds 2012 gaat Fastned voorop in de ontwikkeling van laadinfrastructuur in Europa met een snel groeiend netwerk van iconische snellaadstations. Onze gele, op de natuur geïnspireerde stations bieden een aangename omgeving gedurende de 10-15 minuten die nodig zijn om tot 300 km. bereik te laden. Met Europa’s meest betrouwbare, gebruiksvriendelijke en plezierige laadervaring willen wij miljoenen autorijders inspireren om te rijden op energie van zon en wind, zodat we samen klimaatverandering tegengaan. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (AMS: FAST) en is een gecertificeerde B Corp.