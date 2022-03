Holland & Barrett werkt sinds kort samen met Too Good To Go. Too Good To Go heeft als belangrijkste missie om iedereen te inspireren en motiveren om in actie te komen tegen voedselverspilling. Consumenten kunnen vanaf nu overgebleven voedselproducten bestellen via de Too Good To Go app en dit ophalen bij een Holland & Barrett filiaal.

Niemand vindt het leuk om te zien dat goed voedsel in de prullenbak belandt. Toch wordt er meer dan 1/3 van het geproduceerde voedsel weggegooid. Het bedrijf Too Good To Go kon dit niet langer aanzien en besloot actie te ondernemen. Zij slaan vanaf nu de handen ineen met Holland & Barrett. Een mooie samenwerking tussen twee partijen die beide staan voor duurzaamheid en het tegengaan van (voedsel)verspilling.

Via hun eigen app verbindt Too Good To Go winkels met overgebleven producten aan consumenten. Hiermee kan iedereen heerlijke producten redden die een lokale ondernemer aan het einde van de dag overhoudt. De boxen met Holland & Barrett producten kunnen tegen een lage prijs via de app worden besteld. De inhoud van de box is altijd een verrassing en de consument doet meteen iets goed voor de planeet.

Holland & Barrett heeft in België al meerdere winkels gekoppeld aan Too Good To Go. Hier zijn inmiddels een groot aantal voedselpakketten verkocht en dus enorm veel producten van de prullenbak gered. Tevens kunnen de klanten tijdens hun bezoek in de winkel ook gelijk kennis maken met het grootschalige assortiment van Holland & Barrett. In Nederland zullen zij nu ook starten met de eerste testwinkels, met als doel om dit mooie concept uiteindelijk in de gehele Benelux uit te rollen.

“Het verminderen van voedselverspilling is één van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan”. – Chad Frischmann, klimaatexpert Project Drawdown