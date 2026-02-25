Hitma introduceert de nieuwe duurzame EcoFlex tubing van AdvantaBio (merk van AdvantaPure). Met deze tubing realiseren gebruikers een CO2-reductie van circa 15% ten opzichte van het alternatief van AdvantaPure en wel 23,5% CO2-reductie vergeleken met standaard TPE tubing, geproduceerd met fossiele brandstof. Door de innovatieve mass balance productiemethode ondergaat de EcoFlex tubing geen wijzigingen in vorm, functie en specificaties.

Duurzame oplossing zonder wijzigingen in vorm, functie en specificaties

Gebaseerd op de beproefde formule van AdvantaFlex TPE-tubing, biedt EcoFlex dezelfde vertrouwde prestaties en flexibiliteit die vereist zijn voor kritische single-use processen.

Tijdens het productieproces van EcoFlex wordt fossiele olie vervangen door bio-based olie via het mass balance principe. Tegelijkertijd wordt EcoFlex, net als andere producten van AdvantaPure, geproduceerd met hernieuwbare energie. Omdat het mass balance-proces geen wijzigingen vereist in vorm, functie, specificaties of productieprocessen, blijft de kwaliteit identiek terwijl de milieu-impact aantoonbaar lager is.

Belangrijke stap richting duurzaamheid

In de hedendaagse (bio)farmaceutische en biotechnologische markt is de balans vinden tussen duurzaamheid, veiligheid en flexibiliteit cruciaal. Single-use systemen verbruiken al minder energie dan traditionele RVS-systemen, doordat ze herhaalde sterilisatie en schoonmaak elimineren. Toch scoren single-use systemen hoog op materiaalgebruik. Doordat EcoFlex een duurzaam alternatief is zonder wijzigingen in vorm en functie, gaan het verminderen van milieubelasting en het waarborgen van de productintegriteit hand in hand. Dit maakt EcoFlex een toekomstbestendige en duurzamere keuze voor single-use toepassingen.

Over Hitma

Hitma is een technische handelsmaatschappij. Sinds 1926 biedt het bedrijf producten en service voor de proces- en maakindustrie, farmacie, voedingsmiddelenbranche, energiebedrijven, high tech-sector, laboratoria, ziekenhuizen, utiliteitsbouw en de installatiebranche. Bij Hitma werken technische specialisten die bedrijfsprocessen en knelpunten begrijpen en hiervoor maatoplossingen verzorgen.